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        Haberler Magazin Şahan Gökbakar'dan, yangın duyarsızlığına tepki: Siz nasıl insansınız?: Siz nasıl insansınız! - Magazin haberleri

        Şahan Gökbakar'dan, yangın duyarsızlığına tepki: Siz nasıl insansınız!

        Şahan Gökbakar, Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını faciasının ardından, otelin yakınında kayak yapmaya devam eden insanlara tepki gösterdi. Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz nasıl insansınız!" diyerek yaşanan duyarsızlığa isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 00:08 Güncelleme: 22.01.2025 - 00:26
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        "Siz nasıl insansınız!"
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        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de sabaha karşı saat 03.30'da çıkan yangın, büyük bir faciaya neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu.

        Gün boyunca söndürme çalışmalarının yapıldığı ve felaketin yaşandığı otelin hemen yanı başındaki otellerde kalan bazı turistler ise tatile devam etti.

        Gökbakar, yangın faciasının yaşandığı otele yakın bölgede kayak yapmaya devam eden insanlara sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi.

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        Gökbakar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya. Lan siz nasıl insansınız!"

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        Fotoğraflar: İHA, Instagram

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