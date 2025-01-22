Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de sabaha karşı saat 03.30'da çıkan yangın, büyük bir faciaya neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu.

Gün boyunca söndürme çalışmalarının yapıldığı ve felaketin yaşandığı otelin hemen yanı başındaki otellerde kalan bazı turistler ise tatile devam etti. Gökbakar, yangın faciasının yaşandığı otele yakın bölgede kayak yapmaya devam eden insanlara sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi. REKLAM