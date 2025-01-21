Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen feci yangında şimdiye kadar 66 kişinin yaşamını yitirdiği faciada hayatını kaybeden isimler netleşmeye başladı.

ANNE VE İKİ ÇOCUK CAN VERDİ

Yangında 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan baba Mete Tunç Boduroğlu'nun ise tedavisi sürüyor.

NÖROLOJİ HEKİMİ VE AİLESİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kartalkaya'da hayatını kaybeden bir başka isim de Medicalpark Ankara Hastanesi'nde görevli Nöroloji Hekimi Uzman Doktor Ahmet Çetiz ve ailesi oldu. Doktor Ahmet Çetiz, eşi ve üç çocuğuyla birlikte vefat ettiği belirlendi.