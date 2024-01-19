İlave istihdam teşvikine devam İlave istihdam teşvikinin devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizlik sona erdi. Teşvik uygulaması 2024 yılında da devam edecek. Mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan işçiler için 6 aydan başlayarak 54 aya varan sürelerde prim teşviki uygulanacak. Teşvik tutarı işçinin ücretine göre değişmekle birlikte aylık en az 4.100 TL olacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

İlk defa 2011 yılında uygulanmaya başlanan kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanlar başta olmak üzere ilave istihdam edilecek işçiler için teşvik uygulamasının süresi 31 Aralık 2023 tarihinde doldu. Teşvikin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaşanırken, AK Parti Grubunca pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde uygulamanın 2025 yılı sonuna kadar devam etmesi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılması konusunda ise Cumhurbaşkanına yetki verilmesi öngörüldü.

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8.45 MİLYON KİŞİ YARARLANDI

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İlave teşvik uygulamasından 2011 yılından bu yana yılda yaklaşık 650 bin kişinin yararlandığı, bu kişilerin yüzde 55’inin kadın olduğu bildirildi. Buna göre, 13 yıllık dönemde yaklaşık 8 milyon 450 bin kişi için ilave istihdam teşviki verildi.

AYLIK TEŞVİK TUTARI 4.100 TL – 30.753 TL ARASINDA

İlave istihdam teşviki kapsamında işe alınan işçilerin brüt ücretleri üzerinden işveren desteği sağlanıyor. İşverenin ödemesi gereken prim İşsizlik Sigortası Fonu’ndan (İSF) karşılanıyor. Asgari ücretli işçi için aylık 4.100,51 TL prim teşviki uygulanıyor. İşçi başına aylık teşvik tutarı 30.753,84 TL’ye kadar çıkabiliyor. Asgari ücretin 7.5 katı ücretle çalışan işçiler için aylık 30.753,84 TL prim desteği sağlanıyor.

TEŞVİK SÜRESİ 54 AYA KADAR ÇIKABİLİYOR

İlave istihdam teşvikinden yararlanabilmek için işe alınacak işçinin son 6 aydır işsiz olması, işverenin son 6 aydaki ortalama işçi sayısına ilave olarak istihdam edilmesi ve işletmenin özel sektöre ait olması gerekiyor.

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Teşvik süresi 18 yaş ve üzeri kadın ile 18-29 yaş arası genç erkeklerin istihdamında 24 aydan başlayacak. Bu kişilerden işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay, mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle uygulanacak. Bu sürelere, son 6 ayda İŞKUR’a kayıtlı işsiz olanlar için 6 ay ilave edilecek. Böylece toplam teşvik süresi 54 aya kadar çıkabilecek.

Teşvik süresi 29 yaş ve üzeri erkeklerin istihdamında ise 6 aydan başlayıp 30 aya kadar uzayabilecek.

EMEKLİ İŞÇİ İÇİN PRİM DESTEĞİ YOK

İşverenin ilave istihdam teşvikinden yararlanabilmesi için işe alınan işçilere SGK’dan emekli aylığı bağlanmamış olması gerekiyor. Ancak, dul veya yetim aylığı ya da geçici iş göremezlik geliri gibi SGK’dan bağlanan diğer aylık veya gelirler destekten yararlanmaya engel teşkil etmiyor.

İLAVE İŞÇİ TESPİTİ NASIL YAPILIYOR?

İşçinin, işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde çalışan ortalama işçi sayısına ilaveten istihdam edilmesi gerekiyor. Örneğin, işletmede son 6 aylık dönemde aylık bazda çalışan sayısı 5 kişi ise istihdam teşviki sağlanabilmesi için işçinin 6. kişi olarak işe alınması ve işletmedeki ortalama işçi sayısının 6’nın altına düşmemesi gerekecek.

YABANCI İŞÇİLER İÇİN DE İSTİHDAM TEŞVİKİ VERİLİYOR

İlave istihdam teşvikinden çalışma izni bulunan kişileri istihdam eden işverenler de yararlanıyor. Ancak, yabancı işçiler işsiz sayılmadıklarından İŞKUR’a kayıtlı işsizler için sağlanan ilave 6 aylık süre teşvikinden yararlanamıyorlar.