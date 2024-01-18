İstanbul Şişli’de 49 yaşındaki mühendis Fatih Aksin’in sır dolu ölümünün ardındaki gizem çözüldü

Olay, geçtiğimiz gün akşam saat 22.00 sıralarında Şişli Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak’ta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, 3 katlı binanın 2’nci katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mühendis Fatih Aksin, henüz bilinmeyen bir nedenle kafasına dışarıda darbe aldı.

Kanlar içerisinde eve gelen Aksin, iki arkadaşına mesaj atarak yardım istedi. İddiaya göre, evine gelen arkadaşları, Aksin’in kafasında darbe ve kanlar olduğunu gördü. Mühendis Fatih Aksin kafasına aldığı darbe sonucu evinde kanlar içinde hayatını kaybetti. Yardıma gelen iki arkadaşın polis ekiplerine verdiği bilgide, “Arkadaşımıza ne oldu bilmiyoruz. Eve gittiğimizde doktora götürmek istedik. Bize ‘Ben iyiyim’ dedi. İyiydi. Sonra fenalaştı. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik” dedi.

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MÜHENDİSİN DIŞARDAKİ BİR SAATİ İNCELEMEYE ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı evde uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksin’in olay günü saat 14.10’da dışarı çıktığı ve bir saat sonra 15.10’da eve geldiğini tespit etti. Mühendis Aksin’in dışarda geçirdiği bir saatlik zaman dilimi mercek altına alındı.

“YERE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM YARDIM TEKLİF ETTİM YOK DEDİ“

Yapılan çalışmalarda Vali Konağı caddesi üzerinde çiçekçilik yapan bir kişinin tanımadığı şahsın sırtüstü yere düştüğünü gördüğü yardım için yanına gittiğinde su verdiğini ambulans teklif ettim ama kabul etmedi dedi. Bunun üzerine çevrede incelenen kamera görüntülerinde olay anı gören kamera tespit edildi.

SIR ÖLÜMÜN ARDINDAKİ GİZEM KALKTI

İncelenen kamera görüntülerinde mühendis Fatih Aksin’in kimsenin müdahalesi olmadan sırt üstü hakimiyetini kaybederek düştüğü ve mağaza giriş basamağının köşesine başının arka kısmını çarparak yaralandığı ve sonrasında çevredekilerin yardım talebini reddederek ikametine döndüğü tespit edildi.

O görüntülerin ortaya çıkması sonucu şüpheli ölüm olayının ardındaki gizem kalktı.