İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Epstein belgeleri sonrası yeni adım

İngiliz Times of London'ın haberine göre Prens Harry, Prens Andrew ve Prens Andrew'un kızı Prenses Beatrice kraliyet içerisinde bulunan bazı görevlerden aldı.

Buna göre Kral Charles'ın ABD'ye taşınan ve kraliyeti bırakan oğlu Prens Harry, Epstein belgelerinde sık sık yer alması ile büyük skandala imza atan Prens Andrew ve Prens Andrew'un kızı Prenses Beatrice devlet danışmanı olarak görev yapamayacak.

3 kişinin devlet danışmanlığı görevlerini ise Kral Charles'ın kardeşleri Prenses Anne ve Edinburgh Dükü Edward yapacak.

Devlet danışmanlığı görevinde Kral/Kraliçe hastaysa ya da yurt dışındaysa onun yerine bu görevdeki kraliyet üyeleri geliyor. Ancak Prens Harry görevlerini bırakıp ABD'ye giderken, Prens Andrew da ilk Epstein skandalı zamanında annesi Kraliçe II. Elizabeth tarafından görevden alınmıştı.

REKLAM

The Times, Anne ve Edward'ın hayatlarının geri kalanında danışman olarak görev yapacağını, tahtın bir numaralı varisi Prens William ile Galler Prensesi Kate'in çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in ise reşit oldukları zaman Harry, Andrew ve Beatrice'in yerini sırasıyla alacağını belirtti.