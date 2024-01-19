Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı

Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı

Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da gözaltına alındı İstanbul Kağıthane'de tatlıcıda yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayda Ersan A. adlı saldırgan, tehditler savurarak Yasin Adanır adlı kişiyi bacağından vuruyor. Polis, kimliğini tespit ettiği Ersan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan Yasin Adanır'ın ise eski bir suçtan aranması olduğu için tutuklandığı öğrenildi

İstanbul Kağıthane'de bir tatlıcıda yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, yaklaşık bir ay önce bir tatlıcıda yaşandı. İddiaya göre, Ersan A., oğlunu yaraladığını iddia ettiği Yasin Adanır´ı sokakta görünce silahını çekerek kovalamaya başladı.

Kaçamayacağını anlayan Adanır, bir tatlıcıya sığındı. Ancak peşinden tatlıcıya giren Ersan A., tehditler savurarak Yasin Adanır'ı bacağından vuruyor. O anlara ait görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ersan A.'nın 'Hepinizi bitireceğim' diye bağırdığı, Yasin Adanır´ın ise, `Abi vallahi yemin ederim ben değilim´ dediği duyuluyor. Ersan A.'nın elindeki silahla Adanır´ın bacağına ateş ettiği görülüyor. Yaşanan korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. REKLAM

Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği Ersan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan Yasin Adanır'ın ise eski bir suçtan aranması olduğu için tutuklandığı öğrenildi.