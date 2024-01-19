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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa'da genç kadın evinde vurulmuş halde bulundu! - Güncel haberler

        Korkunç şüphe! Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu

        Şanlıurfa'da 24 yaşındaki genç bir kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Göğsünden yaralanan H.C.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kan donduran olayla ilgili evde bulunan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:20 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:27
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        Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu!
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kadın, evinde silahla vurulmuş bulundu.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bir evde silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan H.C'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        H.C'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Evde bulunan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf: DHA

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