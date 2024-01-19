Korkunç şüphe! Genç kadın evde vurulmuş halde bulundu
Şanlıurfa'da 24 yaşındaki genç bir kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Göğsünden yaralanan H.C.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kan donduran olayla ilgili evde bulunan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir kadın, evinde silahla vurulmuş bulundu.
AA'da yer alan habere göre ilçede bir evde silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan H.C'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi.
H.C'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Evde bulunan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf: DHA