İtalya'da Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı

İtalya'nın başkenti Roma'da, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir anma etkinliğinde, ülkede faşist dönemdeki gibi Nazi selamı verilmesi tartışmalara yol açmıştı, İtalyan Yüksek Mahkemesi tartışmalara ilişkin kararını açıkladı.

Kararda, Nazi selamı verilmesinin kamu düzenini tehlikeye atması durumunda suç sayılabileceği belirtildi. Bu da tepki çeken mitingin suç teşkil etmeyeceği anlamına geliyor.

Başkentin Tuscolana semtindeki Acca Larenzia Caddesi'nde öldürülen üç militanın anıldığı etkinlikte, yüzlerce kişinin "Burada" diyerek, "Roma veya Nazi selamı" olarak da bilinen sağ elin dikine yatay biçimde kaldırılmasıyla verilen selamlamayı yapması ve bu anların görüntüsünün sosyal medyaya düşmesi gündem olmuştu. Görüntüler, muhalefetteki sol partiler ve pek çok kişinin tepkisini çekmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.