İtalya'da Faşist selamı tepki çekmişti: Mahkeme kararını açıkladı
İtalya'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir anma etkinliğinde Nazi selamı verilmesi büyük tepki çekmişti. İtalyan Yüksek Mahkemesi bunun kamu düzenine zarar vermediği suç olmadığını bildirdi
İtalya'nın başkenti Roma'da, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir anma etkinliğinde, ülkede faşist dönemdeki gibi Nazi selamı verilmesi tartışmalara yol açmıştı, İtalyan Yüksek Mahkemesi tartışmalara ilişkin kararını açıkladı.
Kararda, Nazi selamı verilmesinin kamu düzenini tehlikeye atması durumunda suç sayılabileceği belirtildi. Bu da tepki çeken mitingin suç teşkil etmeyeceği anlamına geliyor.
NE OLMUŞTU?
Ülkede, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde kurulan ultra sağcı faşist çizgideki İtalyan Sosyal Hareketi'ne (MSI) mensup üç militanın 46 yıl önce öldürülmesi dolayısıyla Roma'da 7 Ocak Pazar günü MSI'nin eski genel merkezi önündeki etkinlik, kamuoyunda infial yaratmıştı.
Başkentin Tuscolana semtindeki Acca Larenzia Caddesi'nde öldürülen üç militanın anıldığı etkinlikte, yüzlerce kişinin "Burada" diyerek, "Roma veya Nazi selamı" olarak da bilinen sağ elin dikine yatay biçimde kaldırılmasıyla verilen selamlamayı yapması ve bu anların görüntüsünün sosyal medyaya düşmesi gündem olmuştu. Görüntüler, muhalefetteki sol partiler ve pek çok kişinin tepkisini çekmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.