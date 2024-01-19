"Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim ekonomisine geçileceği iddialarıyla ilgili "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz" ifadelerini kullandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi” iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz."