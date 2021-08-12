Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Erdoğdu Sokak'ta meydana geldi. 2. kattaki evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Ecrin D., balkonun demirlerine tırmanınca bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk yaralandı. Çocuğun ağlama seslerini duyan ailesi yardımına koştu. Yaralı çocuk ailesi tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sol kolu kırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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