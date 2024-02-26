Orhangazi'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Süleyman Taha S. (22) idaresindeki 16 AZK 661 plakalı motosiklet, Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi mevkisinde refüjde açılan çitlerden yolun karşısına geçmeye çalışan Harun G'ye (56) çarptı.
Kazada, Harun G'nin yanı sıra savrulan motosiklette bulunan İlayda G. (19) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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