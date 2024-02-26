Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü (3)

        DEFNEDİLDİBursa'nınOrhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Serap Kayık'ın (32) cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gemlik ilçesi Balık Pazarı Camii'ne getirilen Kayık'ın cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a defnedildi. Öte yandan Serap Kayık'ın Orhangazi'de bulunan Zeytinciler Çarşısı'nda kanat tavuk restoranı açtığı, kaza sırasında ilçe merkezine gitmek için iş yerinden çıktığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 17:40 Güncelleme: 26.02.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEFNEDİLDİBursa'nınOrhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Serap Kayık'ın (32) cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gemlik ilçesi Balık Pazarı Camii'ne getirilen Kayık'ın cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a defnedildi. Öte yandan Serap Kayık'ın Orhangazi'de bulunan Zeytinciler Çarşısı'nda kanat tavuk restoranı açtığı, kaza sırasında ilçe merkezine gitmek için iş yerinden çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        "Kedi tırmalaması görme kaybına yol açabilir"
        "Kedi tırmalaması görme kaybına yol açabilir"
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?

        Benzer Haberler

        Koşarak yola çıkan yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı
        Koşarak yola çıkan yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı
        Bursa Büyükşehir Belediyesi, EKPSS'ye girecek vatandaşların başvuru ücretle...
        Bursa Büyükşehir Belediyesi, EKPSS'ye girecek vatandaşların başvuru ücretle...
        Bursa'da bir çiftlikte bakımsız halde bulunan 7 köpek barınağa götürüldü
        Bursa'da bir çiftlikte bakımsız halde bulunan 7 köpek barınağa götürüldü
        Bursa'da bisiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da bisiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli tutuklandı
        BBDSO'dan "Türkiye-İtalya-Japonya Dostluk Konseri"
        BBDSO'dan "Türkiye-İtalya-Japonya Dostluk Konseri"
        "Bursa 21. Kitap Fuarı" 2 Mart'ta kapılarını açacak
        "Bursa 21. Kitap Fuarı" 2 Mart'ta kapılarını açacak