Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü (3)
DEFNEDİLDİBursa'nınOrhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Serap Kayık'ın (32) cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gemlik ilçesi Balık Pazarı Camii'ne getirilen Kayık'ın cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a defnedildi. Öte yandan Serap Kayık'ın Orhangazi'de bulunan Zeytinciler Çarşısı'nda kanat tavuk restoranı açtığı, kaza sırasında ilçe merkezine gitmek için iş yerinden çıktığı öğrenildi.
DEFNEDİLDİBursa'nınOrhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Serap Kayık'ın (32) cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gemlik ilçesi Balık Pazarı Camii'ne getirilen Kayık'ın cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a defnedildi. Öte yandan Serap Kayık'ın Orhangazi'de bulunan Zeytinciler Çarşısı'nda kanat tavuk restoranı açtığı, kaza sırasında ilçe merkezine gitmek için iş yerinden çıktığı öğrenildi.
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