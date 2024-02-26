BBDSO'dan "Türkiye-İtalya-Japonya Dostluk Konseri"

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta "Türkiye-İtalya-Japonya Dostluk Konseri" ile seyirci karşısına çıkacak.

BDDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra konserde, birçok ödül sahibi orkestra şefi Alessandro Cedrone ile sahne alacak. Konserde, Bela Bartok'un pes sesleri daha çok değerlendirdiği viyola konçertosunu, Berlin Filarmoni Orkestrası baş viyolacısı Naoko Shimizu seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında Johannes Brahms'ın çevresi tarafından birçok eleştiri alan fakat ilk seslendirilişinde, özellikle üçüncü bölümünün Beethoven'dan beri en görkemli scherzo olarak kabul edildiği, büyük başarı kazanmış 4. Senfoni'si seslendirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium'un katkılarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Şubat'ta gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak.