Depoda 50 bisiklet bulundu; biri çalan, diğeri satan 2 şüpheli tutuklandı BURSA'da bir siteden bisiklet çalan Yunus Emre Kalaycı (21) ile bunları satın alıp başkalarına satan Gökhan Göcük (30) yakalanarak gözaltına alındı. Göcük'ün deposunda çalıntı 50 bisiklet bulunurken, her 2 şüpheli de tutuklandı. Olay 19 Şubat günü Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi. Bir sitede oturan Ekrem Yavuz (45), sabah işe giderken bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yavuz, bisikletinin çalındığını gördü. İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Yunus Emre Kalaycı olduğunu belirledi. Şüpheli, 24 Şubat'ta adresine düzenlenen baskınla yakalanıp gözaltına alındı. 19 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin yapılan sorgulamasında, 5 hırsızlık olayının, 1 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun faili olduğu, ayrıca Rize Sulh Ceza Hakimliği'nce cinsel taciz suçundan arandığı belirlendi. HIRSIZLARDAN BİSİKLET ALIP, SATIYOR Sorgusunda suçunu itiraf eden Kalaycı, çaldığı bisikletleri Gökhan Göcük'e sattığını belirti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Göcük'ün evine de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelinin ev ve deposunda yapılan aramada 50 çalıntı bisiklet ile çalıntı 1 av tüfeği ele geçirildi. Çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan ve 6 farklı dosyadan aranan Gökhan Göcük'ün, çalıntı bisikletleri alıp sattığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, el onulan bisikletlerden 6'sının sahibi tespit edilerek teslim edildiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:40 facebook

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