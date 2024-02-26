Bursa'da polisten kaçan zanlılar 20 kilometrelik takibin ardından yakalandı

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü.

Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından park halindeki bir araca çarpan otomobildeki sürücü Necati P. ile yanındaki arkadaşı Emre Y. yakalandı.

Sabah saatlerinde devriye görevi yapan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri 16 AST 89 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

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