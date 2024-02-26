Bursa'da polisten kaçan zanlılar 20 kilometrelik takibin ardından yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından park halindeki araca çarptıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından park halindeki araca çarptıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde devriye görevi yapan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri 16 AST 89 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.
Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından park halindeki bir araca çarpan otomobildeki sürücü Necati P. ile yanındaki arkadaşı Emre Y. yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü.
Şüphelilerden Emre Y'nin çeşitli suçlardan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.
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