Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı! Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında 60 yaşındaki Zeynep Parlak ile oğulları 26 yaşındaki Sefa ve 23 yaşındaki Sezer Parlak hayatını kaybetti. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 09:07 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:16 facebook

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