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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Adana haberleri: Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!

        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında 60 yaşındaki Zeynep Parlak ile oğulları 26 yaşındaki Sefa ve 23 yaşındaki Sezer Parlak hayatını kaybetti. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 09:07 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:16
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        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
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        Adana'da yürekleri kavuran bir olay yaşandı. Kozan ilçesine bağlı Pekmezci Mahallesi’nde bulunan Mustafa Parlak’a (65) ait iki katlı evde sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYEYE İHBARDA BULUNDULAR

        DHA'da yer alan habere göre alevleri fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        ANNE VE 2 OĞLU CAN VERDİ

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Eve giren ekipler, Mustafa Parlak'ı baygın halde bulurken, eşi Zeynep ile oğulları Sefa ve Sezer Parlak’ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

        BABA TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Dumandan etkilenen Mustafa Parlak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ELEKTRİK KONTAĞI İDDİASI

        Yangında hayatını kaybeden anne ve oğullarının cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

        Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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