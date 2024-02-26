Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 1 çocuk annesi Serap Kayık (32), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa- Yalova karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden, Yalova istikametine doğru gitmekte olan İsmet A. yönetimindeki 71 ACY 438 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serap Kayık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kayık, ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serap Kayık, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 1 çocuk annesi Serap Kayık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü İsmet A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 01:20 Güncelleme: 26.02.2024 - 01:20 facebook

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