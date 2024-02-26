Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 1 çocuk annesi Serap Kayık (32), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa- Yalova karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden, Yalova istikametine doğru gitmekte olan İsmet A. yönetimindeki 71 ACY 438 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serap Kayık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kayık, ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serap Kayık, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 1 çocuk annesi Serap Kayık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü İsmet A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 01:20 Güncelleme: 26.02.2024 - 01:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolun karşısına geçmek isteyen Serap, otomobilin çarpmasıyla öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 1 çocuk annesi Serap Kayık (32), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa- Yalova karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden, Yalova istikametine doğru gitmekte olan İsmet A. yönetimindeki 71 ACY 438 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serap Kayık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kayık, ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serap Kayık, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 1 çocuk annesi Serap Kayık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü İsmet A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        12 yaşındaki çocuğu havada yakaladı
        12 yaşındaki çocuğu havada yakaladı
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Sokak ortasında başından vuruldu
        Sokak ortasında başından vuruldu
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Sevgili çift 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı; 1 tutuklama
        Sevgili çift 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı; 1 tutuklama
        Bursa'da "Büyükşehir Gençlik ve Spor Merkezi" açıldı
        Bursa'da "Büyükşehir Gençlik ve Spor Merkezi" açıldı
        İnegölspor - Denizlispor: 4-0
        İnegölspor - Denizlispor: 4-0
        Motosikletin otomobile saplandığı kazada 3 kişi yaralandı
        Motosikletin otomobile saplandığı kazada 3 kişi yaralandı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi