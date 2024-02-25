İnegölspor - Denizlispor: 4-0

STAT: İnegöl İlçe HAKEMLER: Semih Kurt, Cankut Gönenç, Tuncay Ercan İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç (Dk. 76 Muhammet Berkay Tekke) Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı (Dk. 61 Erkan Arda Çağdaş), Serhat Baştan (Dk. 76 Berat Tosun) Yusuf Kocatürk, Ahmet Hakan Şahin (Dk. 61 Bilal Gündoğdu), Orhan Aktaş, Uğur Utlu, Ferhat Görgülü (Dk. 82 Tuğbey Akgün), Ömer Gür DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger, Emre Yıldırım, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu (Dk. 46 Deniz Kodal) Mehmet Eren Sıngın (Dk. 61 Oğuzhan Sarı), Samet Emre Gündüz, Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğlu (Dk. 76 Ramazan Karakurt) Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Mustafa Kaçan (Dk. 46 Alaattin Öner) SARI KARTLAR: Mehmet Eren Sıngın, Emre Yıldırım, Samet Emre Gündüz, Muhammet Özkal (Denizlispor) GOLLER: Dk 2, Dk. 19 ve Dk. 56 Furkan Özyapı, Dk. 53 Ahmet Hakan Şahin (İnegölspor) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 27'nci haftada Denizlispor'u konuk eden İnegölspor, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.