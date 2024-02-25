Cinayetten müebbet alıp, cezaevinde 3 üniversite bitirdi; yüksek lisan öğrencisi mahkumun yeni hedefi hukuk fakültesi BURSA'da,2005 yılında gittiği restoranda çıkan kavgada, garson İsmail Ünal'ı öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Atakan Darendelioğlu (46), ortaokul mezunu olarak girdiği cezaevinde 19 yılda 3 üniversite bitirdi. Yüksek lisans öğrencisi de olan, öğrenimine devam etmek için Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na naklini aldıran Darendelioğlu, eğitimin hayatını değiştirdiğini, bu sene gireceği YKS'yi kazanması halinde tercihini hukuk fakültesinden yana kullanacağını belirtti. Darendelioğlu, "Amacım hukuk fakültesini bitirmek, avukat olup, suçtan kim zarar gördüyse onların yardımlarına koşabilmek. Ben yandım, başkaları yanmasın. Kimse babasız kalmasın. Kimse babasız çocuk büyütmek zorunda kalmasın. Benim kızım babasız büyüdü" dedi. Atakan Darendelioğlu, 2005 yılında gittiği restoranda garson İsmail Ünal'ın öldüğü kavga sonrası gözaltına alınıp, tutuklandı. Evli ve 1 çocuk babası Atakan Darendelioğlu, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hafifletici nedenler dikkate alınarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İnfaz süresi ömür boyu olan ancak 'iyi hal' dikkate alınarak, koşullu salıverilme hükümlerinden yararlandırılan ve 24 yıllık cezası Yargıtay tarafından onanan Atakan Darandelioğlu, hükümlü olarak kaldığı Bursa H Tipi Cezaevi'nde eğitim hayatına devam etti. Ortaokul mezunu olan Atakan Darendelioğlu, liseyi dışarıdan sınavlara girerek bitirdi. Daha sonra üniversite sınavına giren Darendelioğlu, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin 2 yıllık Adalet Bölümü'nü kazandı. Bu bölümde onur belgesi alan Darandelioğlu, dikey geçiş yapıp aldığı ek derslerle, aynı üniversitenin 4 yıllık İşletme Bölümü'nden de mezun oldu. Bu diplomayla da yetinmeyen Atakan Darendelioğlu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2 yıllık Toptan ve Perakende Satış Bölümü Emlak ve Emlak Yönetimi Programı'ndan 2016 yılında mezun oldu. 3 ÜNİVERSİTE BİTİRDİ, 1 ÜNİVERSİTEDE DAHA OKUYUP YÜKSEK LİSANS YAPIYOR Cezaevinde geçirdiği 19 yılda, 3 üniversite bitiren Darendelioğlu, Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu'na geçti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü'ne kayıt yaptıran Atakan Darendelioğlu, eğitimen devam edebilmek için nakil isteyip, Bilecik Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na geçiş yaptı. Darendelioğlu aynı zamanda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile Anadolu Üniversitesi Otelcilik Konaklama İşletmeciliği Bölümü'nde de yüksek lisans yapmaya başladı. 'HAYATIM DEĞİŞTİ' Atakan Darendelioğlu, hayatının, cezaevi eğitim birimi öğretmeni ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürü sayesinde değiştiğini söyledi. Darendelioğlu, "O dönem seferberlik başlatılmıştı. Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışmasına hız vermişti. Sürekli eğitime önem veriliyordu. Topluma kazandırılma üzerine çalışma yapılıyordu. Bununla ilgili eğitimden sorumlu müdürümüz etkin çalışmasıyla, kurum öğretmenimizin de desteğiyle beraber, ben ve benim gibi birçok mahkumun rehabilitasyon ve eğitim süreci başladı" ifadelerini kullandı. 'HEDEFİM HUKUK FAKÜLTESİ' Darendelioğlu, "Cezaevine girmeden önce ortaokul mezunuydum. Cezaevinde öncelikle lise eğitimimi tamamladım. Lisenin ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2 yıllık Hukuk Bölümü Adalet programını bitirdim ki hedefim Hukuk Fakültesi okumak. Adalet bölümünü bitirdikten sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nün lisans programını bitirdim. Mezun olduktan sonra tekrar sınava girerek Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2 yıllık Toptan ve Perakende Satış Bölümü Emlak ve Emlak Yönetimi programını bitirdim. 3'üncü üniversite diplomamı aldıktan sonra da eğitim hayatıma devam ettim. Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencisiydim. Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulu Et ve Ürünleri Teknoloji Bölümü'nü kazandım. Üniversite mahkum kabul etmediğinden dolayı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü'ne yatay geçiş yaptım. Ayrıca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile Anadolu Üniversitesi Otelcilik Konaklama İşletmeciliği Bölümü'nde yüksek lisans yapmaya başladım. Bu arada çeşitli kurslara katılarak sertifikalar aldım" diye konuştu. 'SUÇUN KAYNAĞI EĞİTİMSİZLİK' Suçun kaynağının eğitimsizlik olduğunu söyleyen Darendelioğlu, "Cezaevindeyken suç dediğimiz olayın tamamen eğitimsizlikten kaynaklandığını öğrendim. Eğitimden kastım, illaki okul okumak değil. Ailede başlayan bir eğitimden bahsediyorum. Psikologların, psikiyatristlerin dediği gibi 0-6 yaştan itibaren başlayan bir süreç olduğunu gözlemledim. Ailenin çok önemli olduğunu gördüm. Aile içi şiddet varsa, aile içinde seni yönlendirecek kişiler seni düzgün bir yere kanalize edemiyorsa bir şekilde suça bulaşabiliyorsun. Arkadaş ortamı da tabi ki büyük bir faktör oluyor" dedi. 'ELİMDEN TUTMASALARDI BUGÜN EĞİTİMDEN BAHSETMİYOR OLACAKTIM' Kendi durumundaki kişilere örnek olmak için çabaladığını belirten Atakan Darendelioğlu, şunları söyledi: "Bütün çabam diğer insanlara örnek teşkil edebilmek. Ben suç dünyasına çok küçük yaşlarda girdim. 12-13 yaşlarındaydım. Daha sonra 17 yaşında cezaevine girdim. Ardından suçlar devam etti. 1997 yılında yapılan operasyonla, Bayrampaşa Cezaevinde 3 sene yattım. 2005 yılına kadar suçla bir yerlerde var olmak devam etti. Cezaevindeki insanlar, suçu içselleştirebiliyor. Suç hayatını devam ettirenler oluyor. Bizler suça bulaşmış insanlardık. Bizim elimizden tutulmaması, bizim görmemezlikten gelinmesi, bananecilikten kaynaklanan sıkıntılar, suç potansiyelini arttırıyor. Kurum müdürü ve öğretmenimiz elimden tutmasaydı, çok kötü durumda olurdum. Cezaevlerinde eğitime yönlendirilmemiş kitleler var. Hayattan umudunu kesen kitleler var. Benim elimden tutmasalardı yine gece alemi, kulüp, barlarda hayatım devam edecekti. Bugün eğitimlerden bahsetmiyor, suç dünyasının bir parçası olarak hayatımı devam ettiriyor olacaktım." 'AVUKAT OLUP SUÇTAN ZARAR GÖRENLERE YARDIM EDECEĞİM' Önce ailesine ve henüz 7 aylık olan torununa örnek olmak istediğini söyleyen Darendelioğlu, "Ardından elini tutabildiğim herkese, suçtan zarar görenlere örnek olmak istiyorum. Bu mağdur da olabiliyor suçlu da olabiliyor. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra avukat olup, suçtan kim zarar gördüyse onların yardımlarına koşabilmek. Ben yandım, başkaları yanmasın. Hiç kimsenin evladı yanmasın. Kimse babasız kalmasın. Kimse babasız çocuk büyütmek zorunda kalmasın. Benim kızım babasız büyüdü. Cezaevine girdiğimde kızım 3-4 yaşındaydı. Cezaevinden çıktığımda, torunumu onun yaşında kucağıma alacağım" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:42 facebook

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