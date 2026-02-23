Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Uluabat Gölü'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi

        Bursa'da etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Uluabat Gölü kıyısındaki tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluabat Gölü'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi

        Bursa'da etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Uluabat Gölü kıyısındaki tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı.

        Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından olan Uluabat Gölü'nün seviyesi yüksek kesimlerden gelen kar suları ve sağanaklarla yükseldi.

        Göle kıyısı bulunan Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde ekili araziler ile çok sayıda ev ve bungalov, su altında kaldı. İki alçak tepeden oluşan Gölyazı Mahallesi'nde de kıyıdaki bazı işletmeleri ve evleri su bastı.

        Göl suları Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nin kıyı kesimindeki ev ve işletmelerin duvarlarına da dayandı.

        Su altında kalan alanlar dronla görüntülendi.


        Öte yandan, bölgedeki vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

        Doğma büyüme Gölyazılı olan işletme sahibi Mustafa Çiçek (63), AA muhabirine, en son 30 sene önce göl sularının bu kadar ilerlediğini söyledi.

        Son 15 gündür suların giderek yükseldiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Her sene bu sular geliyordu ama bu seneki gibi değildi. 30 sene önce gelmişti. Bir de 10-15 gündür yaşıyoruz bu olayı. Tabii Allah'ın verdiği bir şey. Şu an tedirginiz. Dükkanım şu an su altında. Bu sular çekildikten sonra belediyelerin bunları kayıt alıp önlerine bir bent yapması lazım. Kıyılara bent yapabilir. En azından bir koruma altına alınır. Herkesin muhitine sahip çıkması lazım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kestel'de geleneksel sokak iftarı coşkusu
        Kestel'de geleneksel sokak iftarı coşkusu
        Yaylada gezen yılkı atları görüntülendi
        Yaylada gezen yılkı atları görüntülendi
        Nilüfer Belediyesi sahadaki gücünü yeni yatırımlarla artırıyor
        Nilüfer Belediyesi sahadaki gücünü yeni yatırımlarla artırıyor
        Bursa'da yılkı atlarının özgürlük gezisi
        Bursa'da yılkı atlarının özgürlük gezisi
        Dilencilik parasını çocuk bezine sakladılar
        Dilencilik parasını çocuk bezine sakladılar
        Bursa'da duygulandıran iftar Fenomen ciğerci Ali Koçak'tan huzurevlerine 6...
        Bursa'da duygulandıran iftar Fenomen ciğerci Ali Koçak'tan huzurevlerine 6...