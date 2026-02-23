Canlı
        Bursa'da 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi

        Bursa'da 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Bursa'da 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Gerekli izinlerin ardından operasyon için harekete geçen polis eve baskın yaptı.

        Yapılan aramalarda 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan E.E, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

