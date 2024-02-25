Batan geminin kayıp 4 mürettebatı, 11 dalgıç ve 1000 personel ile aranıyor BURSA'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları, 11'inci gününde de sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları çalışmalarına son verirken, ailelerin isteğiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun gemisi devreye girdi. Gemideki 11 dalgıç ile karadan 1000 personel, aralıksız çalışma yürütüyor. Marmara Adası Badalan Limanı'ndan Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' adlı gemiden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de alınan acil durum sinyali, saat 07.12'de kesildi. Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama-kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekiplerince toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personel ile kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama-kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama-kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti'nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı. 51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ İzmit Körfezi'ndeki araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK ile Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye ulaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'BATUHAN A' isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin, sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi. 2 MÜRETTEBATIN CENAZESİ GEMİDE BULUNDU Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batıp deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Battığı pozisyonla, arama-kurtarma çalışmalarını kolaylaştırabildiği değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi yapıldı. Sonar cihazlı incelemede, kayıp 6 mürettebattan 2'sinin gemi enkazında olduğu tespit edildi. Aramaların 3'üncü gününde, TCG AKIN'dan kayıp gemiye ulaşmak için ilk dalış yapıldı. Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafedeki dalışta, kayıp 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesine, olaydan 56 saat sonra ulaşıldı. Kaptan köşkünde cenazesi bulunan ve geminin dümeninde olduğu değerlendirilen Kılınç, Adana'da toprağa verildi. Özel eğitimli dalgıçlar ile SAS komandolarının TCG AKIN'dan gerçekleştirdiği dalışlarda, 6'ncı günde de batık geminin makine dairesine ulaşıldı. Kapısı güçlükle açılan makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni bulundu. Olaydan 128 saat sonra bulunan ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verilen Tutuk'un, ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söylediği ortaya çıktı. O anlarda, 6 saattir aynı yerde beklediklerini söyleyen Tutuk'un, eşine saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu belirlendi. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UNSURLARI DÖNDÜ Arama çalışmalarının 11'inci gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, çalışmalarını sonlandırdı. Bu zamana kadar TCG AKIN gemisinden, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nın özel eğitimli birinci sınıf 19 dalgıcı ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) bağlı 4 dalgıç, 91 saat 31 dakika ROV dalış saati, 4 saat 14 dakika toplam dip zamanı, 44 saat toplam dalış zamanı olmak üzere toplam 36 baş dalış yaparak 4 defa gemiyi taradılar. TCG Akın gemisi çalışmalarını sonlandırarak saat 02.29'da batığın üzerinden ayrıldı. EMNİYET VE KIYI EMNİYETİ ARAMALARA DEVAM EDECEK Kayıp mürettebatın yakınlarının Vali Demirtaş'a izlettiği su altı görüntülerindeki bazı yerlere bakılması için çalışmalara bu kez Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü unsuru Nene Hatun Gemisi dahil edildi. TCG Akın gemisinin ayrılışının ardından, saat 09.50'de batık üzerinde yerleşmeye başlayan Nene Hatun'daki 11 dalgıç, yerleşme işlemi bittikten sonra dalacak. 11 dalgıç, gözden kaçırma ihtimaline karşı farklı bir göz olarak dalış yapacak. Öte yandan kayıp mürettebatın karaya vurması ihtimaline karşı, Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar olan sahil şeridi jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 1000 kişilik personelle taranıyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:55 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL