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        Bursa Büyükşehir Belediyesi, EKPSS'ye girecek vatandaşların başvuru ücretlerini karşılayacak

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda da (EKPSS) başvuru ücretlerini karşılama kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:36 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:36
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi, EKPSS'ye girecek vatandaşların başvuru ücretlerini karşılayacak
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda da (EKPSS) başvuru ücretlerini karşılama kararı aldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, ana kucağından üniversiteye kadar eğitimin her kademesine destek vererek çıtayı yükseltilmeye devam ettiklerini ifade etti.

        Bursa'daki devlet okulları, özel okullar ve açık liselerde okuyan ya da mezun olan tüm öğrencilerin, gerekli şartları karşılamaları durumunda, ödedikleri sınav ücretlerini hesaplarına iade edeceklerini açıkladıklarını hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

        "Şimdi ise çok özel bir projeyi daha sizlerle hayata geçiriyoruz. Şehrimizde 2024-EKPSS'ye girecek özel gereksinimli bireylerimizin, onaylanmış sınav başvuru formlarını ekleyerek 'sınavdestek.bursa.bel.tr' adresi üzerinden 1-15 Mart 2024 tarihleri arasında online başvuru yapmaları halinde ödedikleri sınav ücretlerini hesaplarına iade ediyoruz. Bursa'nın güçlü yarınlarını hep birlikte inşa ediyoruz. Gayret sizden destek bizden."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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