Polisten kaçarken kaza yaptı; yanındaki firari hükümlü arkadaşı ile birlikte yakalandı BURSA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, yaklaşık 20 kilometrelik takip sonrası park halindeki otomobile çarptı. Sürücü Necati P. ile yanındaki, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan arkadaşı Emre Yöndem, yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 16 AST 89 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobille kaçarken, polis ekipleri de aracı takibe aldı. Yaklaşık 20 kilometre süren takip sonrası şüphelinin otomobili, Gülbahçe Mahallesi Tarlabaşı Sokak'ta park halindeki 16 AFJ 722 plakalı otomobile çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Necati P. ile yanındaki arkadaşı Emre Yöndem, yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirilen otomobil, çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Emre Yöndem, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Necati P.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 12:52 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:55 facebook

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