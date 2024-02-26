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        "Yağmur'un şarkısı" için Hatay'dan yapılan çağrı Bursa'da karşılık buldu

        SEMİH ŞAHİN - Hatay'da, depremde hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Yağmur Rifaioğlu'nun sözlerini yazıp öğretmenlerinin bestesini yaptığı şarkı, Bursa'daki iki okulda zil sesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:00 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:00
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        "Yağmur'un şarkısı" için Hatay'dan yapılan çağrı Bursa'da karşılık buldu
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        SEMİH ŞAHİN - Hatay'da, depremde hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Yağmur Rifaioğlu'nun sözlerini yazıp öğretmenlerinin bestesini yaptığı şarkı, Bursa'daki iki okulda zil sesi yapıldı.

        Merkez Defne ilçesindeki Sümerler Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yağmur Rifaioğlu, depremden önce yazıp öğretmenlerine gösterdiği şarkı sözleri henüz bestelenmeden, 6 Şubat 2023'teki afette hayatını kaybetti. Öğretmenleri, bu şarkıyı besteleyerek okuldaki çocuk korosuyla seslendirdi.

        Depremin birinci yılının ardından kentteki başka okullarda da ilgi gören beste, Yağmur'un eğitim gördüğü Sümerler Ortaokulu dahil bazı okullarda zil sesi olarak kullanıldı. Sümerler Ortaokulu öğretmenleri, "Yağmur'un şarkısı" adını verdikleri eserin, depremlerin yaşandığı şubat ayı içerisinde okullarda zil sesi olarak kullanılması için çağrı yaptı.

        - "Yağmur kardeşimizin sözlerini yazdığı eseri ve hikayesi etkileyiciydi"

        Okul idarecilerinin Yağmur'un hatırasını yaşatmak için yaptıkları çağrı, Bursa'da karşılık buldu. Yağmur'un şarkısının okullarda zil sesi olarak kullanılması çağrısını duyan Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu durumu öğretmenleriyle paylaştı.

        Öğretmenlerinin de desteğiyle okulun musiki projesi öğrencileri, Yağmur'un şarkısını seslendirdi. Stüdyo ortamında alınan kayıt, okulun zil sesi yapıldı.

        Musiki Projesi Öğretmeni Ömer Köylü, AA muhabirine, öğrencilerinin Yağmur'un emanetini Bursa'da yaşatmak istedikleri için böyle bir projede bir araya geldiklerini söyledi.

        Öğrencilerin bu duyarlı davranışına okul yönetimi olarak sıcak baktıklarını belirten Köylü, musiki projesi öğrencileriyle çalışmalara başlayıp şarkıyı seslendirdiklerini, aldıkları kaydı okulda zil sesi olarak kullandıklarını belirtti.

        Yağmur'un öğretmenlerinin ricasını yerine getirdiklerini belirten Köylü, "Malum felakette yaşamını yitiren Yağmur kardeşimizin sözlerini yazdığı eseri ve hikayesi etkileyiciydi. Depremin ardından Yağmur'un emanetini seslendirip okullarında da zil sesi olarak çalmışlar. Müdür Bey ile istişare edip, gençlerimiz deprem gerçeğini bilsinler, Yağmur kardeşimizin böyle bir eser yazdığını bilsinler istedik. Yağmur kardeşimizin ve depremde kaybettiğimiz diğer canların ruhuna ne kadar dokunabilirsek bizim için mutluluk verici. Biz de onu yerine getirdik." dedi.

        - "Yağmur'un anısını biraz da olsa yaşatabilmek içindi"

        11'inci sınıf öğrencisi Yusuf Kotanoğlu, Yağmur'un öğretmenlerinin çağrısını duyduktan sonra eserin okulda zil sesi olması için öğretmenlerinin onayıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Eseri seslendiren ekip arkadaşlarının duygusal anlar yaşadığını dile getiren Kotanoğlu şunları söyledi:

        "Yağmur'un öğretmenlerinin isteğini duyduk. Bu eserin tüm Türkiye'de duyulmasını ve zil sesi yapılmasını istediklerini biliyoruz. Biz de hemen provalara başladık. İşin sonucunda hocalarımızla birlikte Yağmur'un eserini seslendirdik. Bu yaptığımız çaba Yağmur'un anısını biraz da olsa yaşatabilmek içindi. Çok acı bir şey. Bu yaştaki kardeşimizin böyle güzel bir eser bırakabilmesi bizleri çok duygulandırdı. Biz de bu işle uğraşan gençleriz. Biz Yağmur'un emanetini buradaki insanlara dinletebildiğimiz için çok mutluyuz."

        Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından seslendirilip zil sesi olarak kullanılan "Yağmur'un şarkısı" Mehmet Aker İlkokulu'nda da zil sesi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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