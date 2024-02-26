"Bursa 21. Kitap Fuarı" 2 Mart'ta kapılarını açacak

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen Bursa 21. Kitap Fuarı, 2-10 Mart tarihlerinde kitapseverleri ağırlayacak.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesinin destekleriyle TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan fuar, 300'e yakın marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapacak.

Edebiyat ve yayıncılık dünyasını Bursa'da bir araya getirecek olan fuarda, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 100'den fazla kültürel etkinlik gerçekleştirilecek, imza günlerinde 400'den fazla yazar okurlarıyla buluşma fırsatı bulacak.

Ahmet Ümit, Atilla Dorsay, Ayşe Kulin, Aytül Akal, Banu Noyan, Behiç Ak, Eray Hacıosmanoğlu, Erol Mütercimler, Haydar Ergülen, Hidayet Karakuş, Işıl Özgentürk, Kahraman Tazeoğlu, Leman Dorsay, Mustafa Balbay, Osman Pamukoğlu, Paola Peretti, Sahrap Soysal, Sevil Atasoy, Sibel Oğuz, Sibel Uzun, Talha Uğurluel, Thomas Taylor, Üstün Dökmen ve Zülal Kalkandelen, Adora Yağmur, Aslı Arslan, Beyza Alkoç, Ceren Melek, Dilara Keskin, Doğukan Adal, Emre Gül, Maral Atmaca ve Miraç Çağrı Aktaş'ın da aralarında bulunduğu pek çok yazar fuarda okurlarıyla buluşacak.

Fuarda ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde fuar katılımcısı yayınevleri, dernekler ve sivil toplum kuruluşları tarafından "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kadın Yazar Olmak", "Kadın ve Şiir", "Kadınlar Uyanalım!" ve "Kadın ve Göç Öykülerine" etkinlikleri gerçekleşecek.

Yakın zamanda hayatını kaybeden, 27. İstanbul Kitap Fuarı'nın da "Onur yazarı" olan yazar Füruzan da "Füruzan Hep Bizimle" söyleşisiyle edebiyat dünyasının önde gelen isimleri tarafından fuarda anılacak.

Girişin ücretsiz olduğu fuar, 2-10 Mart'ta, 10.00-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.