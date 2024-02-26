Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bir çiftlikte bakımsız halde bulunan 7 köpek barınağa götürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üretim çiftliğinde bakımsız halde bulunan 7 köpek barınağa teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bir çiftlikte bakımsız halde bulunan 7 köpek barınağa götürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üretim çiftliğinde bakımsız halde bulunan 7 köpek barınağa teslim edildi.

        Armutköy Mahallesi'nde köpek üretim çiftliği olarak kullanıldığı değerlendirilen bir tesiste, sağlık durumları kötüleşmiş köpeklerin olduğunu gören İbrahim Kaya polise ihbarda bulundu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Haydi ekipleri, veterinerlerle kaçak köpek üretim çiftliğine operasyon düzenledi.

        Çiftlikte yapılan aramalarda kötü şartlar altında bağlı bırakılmış farklı cins 7 köpek koruma altına aldı. Köpekler Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezine götürüldü.

        İhbarı yapan İbrahim Kaya, "Metruk bina içerisinde köpeklerin üretiminin yapıldığı gördükten sonra durumu polise bildirdik. Burada yapılan incelemelerin ardından köpekler barınağa teslim edildi." dedi.

        Polis, köpeklerin kötü şartlar altında üretimini yapan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek

        Benzer Haberler

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, EKPSS'ye girecek vatandaşların başvuru ücretle...
        Bursa Büyükşehir Belediyesi, EKPSS'ye girecek vatandaşların başvuru ücretle...
        Bursa'da bisiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da bisiklet hırsızlığına karışan 2 şüpheli tutuklandı
        BBDSO'dan "Türkiye-İtalya-Japonya Dostluk Konseri"
        BBDSO'dan "Türkiye-İtalya-Japonya Dostluk Konseri"
        "Bursa 21. Kitap Fuarı" 2 Mart'ta kapılarını açacak
        "Bursa 21. Kitap Fuarı" 2 Mart'ta kapılarını açacak
        Polisten kaçarken kaza yaptı; yanındaki firari hükümlü arkadaşı ile birlikt...
        Polisten kaçarken kaza yaptı; yanındaki firari hükümlü arkadaşı ile birlikt...
        Depoda 50 bisiklet bulundu; biri çalan, diğeri satan 2 şüpheli tutuklandı
        Depoda 50 bisiklet bulundu; biri çalan, diğeri satan 2 şüpheli tutuklandı