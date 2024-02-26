Bursa'da bir çiftlikte bakımsız halde bulunan 7 köpek barınağa götürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üretim çiftliğinde bakımsız halde bulunan 7 köpek barınağa teslim edildi.

Armutköy Mahallesi'nde köpek üretim çiftliği olarak kullanıldığı değerlendirilen bir tesiste, sağlık durumları kötüleşmiş köpeklerin olduğunu gören İbrahim Kaya polise ihbarda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Haydi ekipleri, veterinerlerle kaçak köpek üretim çiftliğine operasyon düzenledi.

Çiftlikte yapılan aramalarda kötü şartlar altında bağlı bırakılmış farklı cins 7 köpek koruma altına aldı. Köpekler Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezine götürüldü.

İhbarı yapan İbrahim Kaya, "Metruk bina içerisinde köpeklerin üretiminin yapıldığı gördükten sonra durumu polise bildirdik. Burada yapılan incelemelerin ardından köpekler barınağa teslim edildi." dedi.

Polis, köpeklerin kötü şartlar altında üretimini yapan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.