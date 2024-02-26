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        Koşarak yola çıkan yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet, koşarak yola çıkan Üveys Erim'e (18) çarptı. Erim ile devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Mayıl'ın (26) yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana geldi. Kuryelik yapan İbrahim Mayıl yönetimindeki 16 ALV 496 plakalı motosiklet, koşarak yola çıkan Üveys Erim'e çarptı. Kazada, Erim ile devrilen motosikletin sürücüsü Mayıl yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:22
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        Koşarak yola çıkan yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet, koşarak yola çıkan Üveys Erim'e (18) çarptı. Erim ile devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Mayıl’ın (26) yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana geldi. Kuryelik yapan İbrahim Mayıl yönetimindeki 16 ALV 496 plakalı motosiklet, koşarak yola çıkan Üveys Erim'e çarptı. Kazada, Erim ile devrilen motosikletin sürücüsü Mayıl yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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