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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:35 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:49
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal

        Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas, Aslı Ertek Aşçıoğlu)

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Gizem Çerağ Düzeltir, Çağla Salih, Simay Cinbaz, Valeriia, Ayşe Çürük)

        Setler: 23-25, 18-25, 25-11, 25-21, 18-16

        Süre: 141 dakika (28, 23, 30, 31, 29)

        BURSA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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