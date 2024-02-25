Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas, Aslı Ertek Aşçıoğlu)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Gizem Çerağ Düzeltir, Çağla Salih, Simay Cinbaz, Valeriia, Ayşe Çürük)
Setler: 23-25, 18-25, 25-11, 25-21, 18-16
Süre: 141 dakika (28, 23, 30, 31, 29)
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