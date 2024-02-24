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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Siyaset Akademisi Sertifika Töreni"nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "AK Parti ailesi 5,5 milyon üyesiyle Birleşmiş Milletler'e üye birçok ülkenin nüfusundan daha fazla kadın üyeye sahip. Her yerden izleniyor, her yerden gıptayla seyrediliyor. 600 binden fazla hanımefendi AK Parti kadrolarında memleketin yönetimine katkıda bulunuyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:27
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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Siyaset Akademisi Sertifika Töreni"nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "AK Parti ailesi 5,5 milyon üyesiyle Birleşmiş Milletler'e üye birçok ülkenin nüfusundan daha fazla kadın üyeye sahip. Her yerden izleniyor, her yerden gıptayla seyrediliyor. 600 binden fazla hanımefendi AK Parti kadrolarında memleketin yönetimine katkıda bulunuyor." dedi.

        Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'nde, meselelere dünyanın bir parçası olduğunu unutmadan baktığını söyledi.

        Salona baktığında 21 yıldır önemli başarılara imza atmış AK Parti'nin en önemli en önemli siyasi aktörlerini gördüğünü belirten Ala, Türkiye'nin 57 İslam ülkesi arasında doğal kaynağı olmadan ekonomisini 3 kat büyüten bir ülke olduğunu anlattı.

        Kadınların siyasetin içinde olmalarının önemini vurgulayan Ala, şunları söyledi:

        "Siyaset, toplumsal işlerde en az maliyetle en çok çözüm üretme sanatıdır. Onun için zamanımızı harcarız ama insanımızı harcamayız, değerlendiririz. Bunu yapamayan ülkeler insanlarını harcıyorlar. Eğer siz siyasette zaman harcamazsanız, insanınızı, gencinizi koruyamazsınız. Onları harcamaya başlarsınız Allah muhafaza. İşte o tarumar olmak demektir. O bakımdan ben her birinizi siyasete duyduğunuz ilgiden ve bütün bu başarılara yaptığınız katkıdan dolayı ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum."

        Hep birlikte ülkeyi daha iyi yönetme arzusunda olduklarını dile getiren Ala, şunları kaydetti:

        "AK Parti iktidara gelmeden önceki yılları bir düşünün, neler oluyordu? Biz şimdi hanımefendiler daha fazla nasıl katkıda bulunur, daha fazla nasıl meselenin içine girer; bunun çabası içindeyiz. Bunu konuşuyoruz ama 1990'lı yıllarda bunları konuşmuyor, hanımefendilerin, genç kız kardeşlerimiz, evlatlarımızın siyasete nasıl gireceğini bırakın okula nasıl gireceğini bile çözebilmiş değildi. Bunu siz çözdünüz. Sizin verdiğiniz oylarla sandıktan çıkardığınız istikrarla ve arkasında dirayetinizi doğru dürüst temsil eden, iradenizi yere düşürmeyen Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kadrolarla bunu çözdük, Allah'a şükür. Bu bir başarıysa o da bir ayıptı. O ayıptan Türkiye'yi bu kadrolar kurtardı."

        - "Katılımcı demokrasiyle memleketimizi ileriye taşıyalım"

        Efkan Ala, siyasete daha çok kadını ve genci dahil etmeye çalıştıklarını aktardı.

        Kadınların AK Parti'ye katkısına değinen Ala, şöyle devam etti:

        "AK Parti ailesi 5,5 milyon üyesiyle Birleşmiş Milletler'e üye birçok ülkenin nüfusundan daha fazla kadın üyeye sahip. Her yerden izleniyor, her yerden gıptayla seyrediliyor. 600 binden fazla hanımefendi AK Parti kadrolarında memleketin yönetimine katkıda bulunuyor. Başardığımız iş, saygıyla selamlanması gereken bir iştir ama hedeflerinize bakınca başarmak istediklerimizi ortaya koyunca buradan çıkar çıkmaz madem ki yeniden bir sandık geliyor memleketin önüne, o zaman belediyelerimizi daha güçlü bir destekle yeniden işbaşına getirip ama getirdikten sonra da 'Ne haliniz varsa görün' demeyin. Her gün, her an onların memleketi ve şehrinizi daha iyi yönetmelerine katkıda bulunacak projelerimizle, taleplerimizle, eleştirimizle de sürecin içerisinde olalım ve katkıda bulunalım. Katılımcı demokrasiyle memleketimizi ileriye taşıyalım. Buna çok ihtiyacımız var."

        Muhalefeti eleştiren Ala, "Ben arzu ederim ki muhalefet de daha fazla çalışabilsin, daha fazla üretsin, daha fazla projelerle önümüze gelsin. Biz hem yapıp hem proje üretiyoruz, hem konuşuyor, hem yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de Türkiye'de son yıllarda kadınların her alanda önemli işler başardığını belirterek, "Kadınların aynı zamanda siyasette aktif yer almasının önünü açmak için siyaset akademileri düzenliyoruz. Bu kez sadece kadınlara yönelik bir Siyaset Akademisi düzenledik, 30 büyükşehirde 6 bin 280 kadına ulaştık. Etkili iletişimden tutun, siyaset alanına kadar birçok eğitim verdik." diye konuştu.

        Programda, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu da katılımcılara hitap etti.

        Konuşmaların ardından Siyaset Akademisi'ne katılan kadınlara sertifikaları verildi.

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