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        Evinde kokain ele geçirildi, tutuklandı

        BURSA'da, evinde 40 gram kokain ve 14 adet yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirilip, gözaltına alınan Barış Binmiş (49), tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Barış Binmiş'in uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, 3 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından, Binmiş'in evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Binmiş'in ev ve üst aramasında 27,5 gram toz kokain, 12,7 gram taş kokain, 14 adet uyuşturucu etkili yeşil reçeteye tabi ilaç, 2 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1100 dolar ve 1655 lira ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış Binmiş, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:56 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:56
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        Evinde kokain ele geçirildi, tutuklandı
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        BURSA'da, evinde 40 gram kokain ve 14 adet yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirilip, gözaltına alınan Barış Binmiş (49), tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Barış Binmiş'in uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, 3 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından, Binmiş'in evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Binmiş'in ev ve üst aramasında 27,5 gram toz kokain, 12,7 gram taş kokain, 14 adet uyuşturucu etkili yeşil reçeteye tabi ilaç, 2 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1100 dolar ve 1655 lira ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış Binmiş, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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