Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda Rus turistin öldürülmesi! Savcı iki sanık için 20 ve 24 yıl istedi - Son dakika haberi

        Beyoğlu'nda Rus turistin öldürülmesi! Savcı iki sanık için 20 ve 24 yıl istedi

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Rus turistin bıçaklı saldırıda ölmesine neden olan iki sanık için savcı mütalaasında, haksız tahrik vurgusu yaparak 24 yıla kadar hapis talep etti. Duruşma, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:45 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rus turist öldürülmüştü! Mütalaa açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Beyoğlu'nda Rus turist Vyacheslav Nechıporchuk'u (40) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla 3 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı 3 sanığın değişen oranlarda 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

        İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Cihan Kaçmaz, Umut Aslan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatları Rüveyda Gökşin Aktura ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

        Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların ifadelerine yer verilirken olay anına ait görüntülerin duruşma salonunda izlenmesinin ardından tanık ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        Mütalaada maktule karşı sanıklar "Yağmaya teşebbüs" eylemini kabul etmediklerini belirtilerek, eylemi destekler kamera görüntüsü olmadığı, tanık ifadeleriyle birlikte değerlendirildiğinde yağma eylemi gerçekleştirdiği anlatıldı.

        Soruşturmada maktul Vyacheslav Nechıporchuk'un üzerinden herhangi bir eşyanın alındığına dair tespit yapılamadığı aktarılarak, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı vurgulandı. Savcı mütalaada, sanıklar yönünden tek tek değerlendirmede bulundu.

        MÜTALAADA SANIKLARA CEZA İSTEMİ

        Mütalaada sanık Umut Aslan hakkında "Kasten öldürme" suçundan dava açıldığı, güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde somut bir delile ulaşılmadığı belirtilerek beraatı talep edildi. Savcı Aslan, olay esnasında maktule karşı bıçağını gösterdiği gerekçesiyle "Silahla tehdit" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

        Mütalaada sanık Cihan Kaçmaz'ın olay sırasında sanıklardan Umut Aslan'ın elinden bıçağı alarak Vyacheslav Nechıporchuk'a doğru salladığı daha sonra ise, maktulün yere düştüğü, soruşturma evresinde alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, Nechıporchuk'un vücudunda bir adet kesici ve delici alet yaralanmasının bulunduğuna yer verildi.

        REKLAM

        Mütalaada Vyacheslav Nechıporchuk'un sanıklara karşı uygunsuz eyleminin de bulunduğuna vurgu yapılarak Kaçmaz'ın maktule karşı tek bir hamlesi dışında başka bir hamlesinin bulunmaması nedeniyle yaralama kastıyla hareket ettiği değerlendirildi. Fakat yaralama eylemi sonucunda ölüm meydana geldiği gerekçesiyle "Haksız tahrik altında neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 6 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

        DEĞİŞEN ORANLARDA 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

        Mütalaada, sanıklar Cihan Kaçmaz, Umut Aslan ve Şervan Yavuz hakkında, "Yağmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Savcı toplamda Kaçmaz'a 2 suçtan 16 yıldan 24 yıla kadar ve Aslan'ın 12 yıldan 20 yıla kadar hapsini talep ederek iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA ERTELEMESİ

        Mahkeme heyeti sanık Cihan Kaçmaz ve Umut Aslan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

        "TANIKLAR VE ATK RAPORLARI MÜVEKKİLİN ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEDİĞİNİ GÖSTERMİŞTİR"

        Sanık avukatlarından Rüveyda Gökşin Aktura, "Müvekkil hakkında iddianamede her ne kadar müvekkilin kasten adam öldürme eylemini diğer sanıkla beraber işlediğinden bahsedilmişse de izlenen görüntü kayıtları, dinlenen sanıklar ve tanıklarla ATK raporları müvekkilin öldürme kastıyla hareket etmediğini göstermiştir. Nitekim, müvekkilin tüm uğraşlarına rağmen olay yerinden uzaklaşmaması, müvekkilin bıçağı sallamadan önce 4 defa vazgeçmesi müvekkilin kastının aslında maktulü olay yerinden uzaklaştırmak olduğunu göstermektedir. Dosyada müvekkilin kastının öldürme olmadığı yaralama olduğu hususunda savcı mütalaasını verdi. Müvekkilin yağma olayıyla uzaktan yakından alakası yok. Bu durum hem tanık beyanları hem de olay yerine ilişkin görüntü kayıtları ile sabit" dedi.

        İDDİANAME

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 11 Haziran 2023 tarihinde, Rusya uyruklu Vyacheslav Nechıporchuk Beyoğlu'nda gündüz vakti sokakta otururken şüpheliler Cihan Kaçmaz, Şervan Yavuz ve Umut Aslan'ın yanına geldiği anlatıldı. Nechıporchuk'un telefonunu kaybettiğini ifade etmesi üzerine şüphelilerin, para vermesi halinde telefonunu bulabileceklerini söylediği ve bu esnada taraflar arasında tartışma yaşandığı belirtildi. İddianamede, şüphelilerin tartışma sırasında Rus Vyacheslav Nechıporchuk'un ceplerini karıştırdıkları, şüpheli Şervan Yavuz'un Nechıporchuk'un kemerinden tutarak silkelediği, Rus adamın karşılık vermesi ile şüphelilerin maddi bir menfaat elde edemedikleri belirtilerek, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ve yağma suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı anlatıldı. Şüpheli Yavuz'un olay yerinden ayrıldığı, diğer şüpheliler Cihan ve Umut ile Nechıporchuk arasındaki tartışmanın başka sokakta devam ettiği, Vyacheslav Nechıporchuk'un tartışma devam ederken, şüphelilerden Umut Aslan'a cinsel organını göstermesi üzerine Umut ile Cihan'ın üzerine doğru yürüdüğü ifade edildi. Umut Yavuz'un yanında bulunduğu bıçakla Nechıporchuk'a doğru öldürme kastıyla hamleler yaptığı ancak maktule isabet etmediği, bu esnada Cihan Kaçmaz'ın; arkadaşı Umut'tan bıçağı alarak Vyacheslav Nechıporchuk'a doğru öldürme kastıyla 3 kez hamle yaptığı ve göğüs bölgesinden yaraladığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan Vyacheslav Nechıporchuk'un haytanı kaybettiği anlatıldı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda Nechıporchuk'un vücudundaki bıçak darbelerinin hayati tehlike arz eden bölgelere geldiği belirtildi. İddianamede şüphelilerden Şervan Yavuz hakkında 'Kasten öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği ifade edildi. İddianamede, şüpheliler Cihan Kaçmaz ile Umut Aslan'ın 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheliler Cihan Kaçmaz, Umut Aslan ve Şervan Yavuz'un 'Birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs' suçundan ise, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Toplamda şüpheliler Cihan Kaçmaz ve Umut Aslan'ın 2 suçtan müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!
        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro