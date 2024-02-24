GÜNCELLEME - Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Karacabey açıklarında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan geminin mürettebatından 2 kişinin cesedine ulaşan ekipler, diğer 4 kişiyi bulmak için aramaların 10. gününde çalışmalarına devam ediyor.

Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye dalışları "TCG Akın Gemisi"nden gerçekleşirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Gemisi de İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yaparak kayıp mürettebatın izini arıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları ve AFAD ekiplerinden yaklaşık 700 kişi, havadan, deniz yüzeyinden ve karadan arama çalışması yürütüyor.

Ayrıca bölgede bulunan yaklaşık 30 balıkçı teknesi de aramalara destek veriyor.

- Dalgıç polisler gemiden ve mürettebattan iz arıyor

Bursa, Yalova ve Çanakkale'den bölgeye görevlendirilen 21 kişilik Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekibi de çalışmalarda görev alıyor.

Deniz üstünden 4 botla keşif yapan ekipler, ROV ile görüntüleme ve tarama yapıyor. ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları deniz üstüne çıkarabiliyor.

Dalgıç polisler, kıyı kesimi yakınlarındaki kayalık alanlarda da tarama faaliyetinde bulunuyor. Kayalık alanları su üstü ve altında tarayan dalgıçlar, dalışlar yaparak batan gemi ve mürettebata ait bulgu arıyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu.