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        Sevgili çift 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı; 1 tutuklama

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan ve sevgili oldukları öğrenilen Zafer Aksoy (38) tutuklandı, Sema B. (33) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.  İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla harekete geçen ekipler, dün, eve operasyon düzenledi. Operasyonda; satışa hazır halde 1 kilogram metamfetamin maddesi, bir miktar uyuşturucu hap, ruhsatsız silah, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin TL ele geçirilirken, sevgili oldukları öğrenilen Zafer Aksoy ile Sema B., gözaltına alındı.  İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Zafer Aksoy tutuklanırken, sevgilisi Sema B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 20:15 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:15
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        Sevgili çift 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı; 1 tutuklama
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan ve sevgili oldukları öğrenilen Zafer Aksoy (38) tutuklandı, Sema B. (33) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.  İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla harekete geçen ekipler, dün, eve operasyon düzenledi. Operasyonda; satışa hazır halde 1 kilogram metamfetamin maddesi, bir miktar uyuşturucu hap, ruhsatsız silah, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin TL ele geçirilirken, sevgili oldukları öğrenilen Zafer Aksoy ile Sema B., gözaltına alındı.  İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Zafer Aksoy tutuklanırken, sevgilisi Sema B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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