Sevgili çift 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı; 1 tutuklama BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan ve sevgili oldukları öğrenilen Zafer Aksoy (38) tutuklandı, Sema B. (33) ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla harekete geçen ekipler, dün, eve operasyon düzenledi. Operasyonda; satışa hazır halde 1 kilogram metamfetamin maddesi, bir miktar uyuşturucu hap, ruhsatsız silah, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin TL ele geçirilirken, sevgili oldukları öğrenilen Zafer Aksoy ile Sema B., gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Zafer Aksoy tutuklanırken, sevgilisi Sema B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 20:15 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:15 facebook

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