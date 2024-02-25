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        Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 23:07 Güncelleme: 25.02.2024 - 23:07
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        Bursa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.

        İsmet A. idaresindeki 71 ACY 438 plakalı otomobil, Bursa-Yalova karayolu üzerindeki Zeytinciler Çarşısı karşısında, yolun karşısına geçmeye çalışan Serap Kayık'a çaptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, sevk edildiği Orhangazi Devlet Hastanesi'nde müdahalere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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