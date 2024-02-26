Derya Uluğ'dan olaylı konserle ilgili açıklama geldi
Şarkıcı Derya Uluğ'un bir konserinde kendisini dinlemeye gelen bazı Fenerbahçeli hayranlarının Galatasaray'a küfür etmesine gülümsediği iddia edildi. Bu durum, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Uluğ, söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı
Derya Uluğ, verdiği konserde söylediği 'Şinanay' şarkısına bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'a küfür ederek eşlik etti. Bu durum karşısında tebessüm ettiği ve küfüre tepki göstermediği iddia edilen Uluğ, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Yaşanan bu olaylar üzerine Uluğ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Derya Uluğ, o anlara ait bir videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşıp, şu cümleleri sarf etti; "Sosyal medya insanı yanıltmaya, insan da gördüğüne inanmaya çok müsaittir. Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki? Fikri, tarafı, düşüncesi ne olursa olsun insanlara saygı duyan, kimseyi incitmemeye her zaman özen gösteren bir insanım. Rekabet güzel şey ama saygı çerçevesinde. Buyurun videonun editlenmemiş, orjinal hali...
Daha önce benzer bir olayı Gülşen yaşamıştı. 'Şinanay' şarkısını söylediği sırada dinleyicilerin, Galatasaray'a küfür etmeye başlamasıyla ne yapacağını bilemeyen şarkıcı, eliyle ağzını kapatmış. Durum karşısında herhangi bir şey söylemeyen şarkıcı, gözlerini kapatarak sahneden uzaklaşmıştı.
Fotoğraflar: YouTube - İHA