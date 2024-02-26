Derya Uluğ'dan olaylı konserle ilgili açıklama geldi

Derya Uluğ, o anlara ait bir videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşıp, şu cümleleri sarf etti; "Sosyal medya insanı yanıltmaya, insan da gördüğüne inanmaya çok müsaittir. Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki? Fikri, tarafı, düşüncesi ne olursa olsun insanlara saygı duyan, kimseyi incitmemeye her zaman özen gösteren bir insanım. Rekabet güzel şey ama saygı çerçevesinde. Buyurun videonun editlenmemiş, orjinal hali...