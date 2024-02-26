"Kedi tırmalaması görme kaybına yol açabilir"

Çok bilinmediği için evinde kedi besleyenler tarafından çok da dikkate alınmayan kedi tırmığı hastalığının özellikle kedilerin tırmalama ve ısırması sonucu oluşabilen enfekte edici bir hastalık olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Merih Oray, “Her kedinin ısırığı ya da tırmalaması hastalığa yol açmaz ancak zararsız görünen tırmalama ve ısırmalar ve hatta evcil kedinin açık yarayı yalaması bile çocuklarda daha sık olmakla birlikte yetişkinlerde de nadiren bazı organ tutulumlarına yol açabilir. Bu hastalık genellikle sebebi bilinmeyen ateş, halsizlik, eklem ağrısı, lenf bezlerinde şişlik gibi şikayetler ile ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi zayıf olanlarda organ tutulumları görülebilir. Gözde üveit, göz sinirinde iltihaplanma, göz damarlarında tıkanıklık olabilir ve bu tutulumlar sonucu görme kaybı gelişebilir” ifadelerini kullandı.

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"ANİ GÖRME KAYIPLARINDA DA KEDİ TIRMALAMA GEÇMİŞİ SORGULANMALI"

Nedeni bilinmeyen uzun süreli ateş durumlarından kedi tırmığı hastalığının akla getirilebileceğini belirten Doç. Dr. Oray, “Bu hastalık, kedi tırmalaması sonucu hastaya bulaşan Bartonella henselae adlı bakteri sebebiyle oluşmaktadır. Hastalar genellikle halsizlik, ateş sonrası bulanık görme şikayetiyle doktora başvurur. Bazen yaralanan bölgede kızarıklık ve şişme de meydana gelebilir. Tırmalama izi olmasa dahi uzun süren ve sebebi belli olmayan ateş vakalarında bu hastalık akla getirilmelidir. Ani görme kayıplarında da hastanın kedi tırmalama öyküsü olup olmadığı sorgulanmalıdır. Kedi tırmığı hastalığının teşhis edilmesinde kan ve doku testi gibi bazı yöntemler kullanılmaktadır” diye konuştu.

"TIRMALAMA SONRASI ANTİSEPTİK SOLÜSYON SÜRÜLMELİ"

Kedi tırmığı hastalığının tedavisinde antibiyotiklerin kullanıldığını belirten Doç. Dr. Oray, evinde kedi besleyenlerin tırmalanma ve ısırılma gibi durumlarda, kedi ısırıklarını ve tırmalamalarını sabun ve akan su ile iyice yıkanmasını ve sonrasında antiseptik solüsyon sürülmesini önerdi. Özellikle oyuncu yavru kedilerin zarar verme amaçlı olmayan tırmalama eğiliminin daha yüksek olduğunu belirten Oray, halsizlik, ateş sonrası ani gelişen görme kaybı gibi durumlarda ise uzman doktora başvurulmasının önemini vurguladı.

"ERKEN TANI KOYULUP UYGUN TEDAVİ EDİLMEZ İSE KALICI GÖRME KAYBI GELİŞEBİLİR"

Kedi tırmığı hastalığı tanısının klinik bulgular ve kan tahlili ile ortaya koyulduğunu ifade eden Doç. Dr. Oray, “Kanda Bartonella henselae antikor testi tanıyı destekler. Yapılan çalışmalarda göz tutulumu olan hastaların yaklaşık yüzde 90’ında kedi teması öyküsü olduğu bildirilmiştir. Kedi tırmığı hastalığına bağlı gelişen göz içi iltihaplanmasında ağızdan antibiyotik tedavisi ile beraber bazen sistemik kortikosteroid tedavisi verilmektedir. Özellikle göz sinirinin iltihaplanması durumunda erken tedavi edilmez ise sinirde hasar kalır ve kalıcı görme kaybı gelişebilir” dedi.