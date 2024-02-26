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        14 Şubat Sevgililer Günü yemeği dönüşü 2 kardeşin öldüğü kaza kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen Zeynep Murhan (32) ile kardeşi Eda Ateşmen'in (24) hayatını kaybettiği Murhan'ın eşi Mustafa Murhan (36) ve Ateşmen'in nişanlısı Sedat Taşdemir'in (31) yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 15 Şubat saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sedat Taşdemir yönetimindeki 16 SDT 92 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce sürüklenerek yoldan çıkan otomobil, takla atarak tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eda Ateşmen ile kardeşi Zeynep Murhan'ın yaşamını yitirdiği, sürücü Sedat Taşdemir ve Mustafa Murhan'ın yaralandığı belirlendi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. SEVGİLİLER GÜNÜ YEMEĞİNDEN DÖNÜYORLARDI Kazaya karışan çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bursa'da bir mekanda akşam yemeği için bir araya geldikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Eda Ateşmen ile 2 çocuk annesi ablası Zeynep Murhan, İnegöl ilçesi kırsal Şehitler Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.12 GÜN SONRA KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIYaşanan kazanın, 12 gün sonra güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kız kardeşlerin hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yoldan çıkan otomobilin savrularak tarlaya girdiği görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 18:46 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:50
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        14 Şubat Sevgililer Günü yemeği dönüşü 2 kardeşin öldüğü kaza kamerada
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen Zeynep Murhan (32) ile kardeşi Eda Ateşmen’in (24) hayatını kaybettiği Murhan’ın eşi Mustafa Murhan (36) ve Ateşmen’in nişanlısı Sedat Taşdemir’in (31) yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 15 Şubat saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sedat Taşdemir yönetimindeki 16 SDT 92 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce sürüklenerek yoldan çıkan otomobil, takla atarak tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eda Ateşmen ile kardeşi Zeynep Murhan’ın yaşamını yitirdiği, sürücü Sedat Taşdemir ve Mustafa Murhan’ın yaralandığı belirlendi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. SEVGİLİLER GÜNÜ YEMEĞİNDEN DÖNÜYORLARDI Kazaya karışan çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bursa’da bir mekanda akşam yemeği için bir araya geldikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Eda Ateşmen ile 2 çocuk annesi ablası Zeynep Murhan, İnegöl ilçesi kırsal Şehitler Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.12 GÜN SONRA KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIYaşanan kazanın, 12 gün sonra güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kız kardeşlerin hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yoldan çıkan otomobilin savrularak tarlaya girdiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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