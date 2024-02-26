Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye flaş cevap! "Başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz"
Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık cezanın ardından X hesabından TFF ve Fenerbahçe'yi etiketleyerek flaş bir paylaşımda bulundu.
Giriş: 26.02.2024 - 18:22 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:33
Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık cezanın ardından X hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılılar, TFF ve Fenerbahçe'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere verdi:
"Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!