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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye flaş cevap! "Başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz" - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye flaş cevap! "Başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz"

        Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık cezanın ardından X hesabından TFF ve Fenerbahçe'yi etiketleyerek flaş bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 18:22 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:33
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        G.Saray'dan flaş paylaşım! TFF ve F.Bahçe...
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        Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık cezanın ardından X hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

        Sarı-kırmızılılar, TFF ve Fenerbahçe'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere verdi:

        "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!

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