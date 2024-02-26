Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı Burdur'da geçtiğimiz günlerde çobanlık yapan Cihan K. kulübesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili babası ve kardeşi ise gözaltına alınmıştı. Kardeş, ağabeyini öldürdüğünü itiraf etti ve tutuklandı

Anadolu Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 19:15 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:32 facebook

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