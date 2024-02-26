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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Galatasaray - Antalyaspor | CANLI YAYIN - Galatasaray- Antalyaspor canlı anlatım- Son Dakika Futbol Haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Antalyaspor | CANLI YAYIN

        Galatasaray - Antalyaspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sparta Prag deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle dönen ve Avrupa'ya veda eden sarı-kırmızılılar galibiyete uzanıp liderliğini sürdürmek istiyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.02.2024 - 18:51 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:13
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        Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Avrupa'ya veda eden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisi öncesinde alacağı galibiyetle hem liderliğini sürdürmek hem de moral depolamak istiyor.

        12' Kerem Aktürkoğlu (pen.)

        SAAT: 20.00

        HAKEM: Abdulkadir Bitigen

        STAT: RAMS Park

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Vinicius

        Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Ufuk, Streek, Saric, Larsson, Buksa

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        GALATASARAY 69 PUAN TOPLADI

        Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliği aldığı haftada Galatasaray taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor.

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        ANTALYASPOR'UN PUANI 35

        Antalyaspor ise geride kalan 26 mücadelede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan aldı. Akdeniz temsilcisi, haftaya 7. sırada girdi.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

        CİMBOM'DA ÜÇ EKSİK VAR

        Sarı-kırmızılı takımda üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada görev yapamıyor.

        Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde forma giyemiyor. Sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü ve Sparta Prag müsabakalarında oynayamayan Tanguy Ndombele'nin de sahada yer alması beklenmiyor.

        DAVINSON, KEREM VE OLIVIERA KART CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşecek.

        GALATASARAY SAHASINDA 30 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı.

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        Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 30 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 16 Süper Lig müsabakasını kazandı.

        Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        EVİNDE BU SEZON PUAN KAYBETMEDİ!

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

        Galatasaray'ın başında evindeki üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kıran Okan Buruk, seriyi 17 maça çıkardı.

        LİGDE SON 14 MAÇTIR BİLEĞİNİ BÜKEN YOK

        Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de son 14 müsabakada mağlup olmadı.

        Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

        Galatasaray, ayrıca ligde son 7 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

        LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

        Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

        Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 55 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

        Yaptığı maçların 14'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        OKAN BURUK, ANTALYASPOR'A HİÇ KAYBETMEDİ

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çalıştırdığı takımlarla Antalyaspor'a mağlup olmadı.

        Okan Buruk, Akdeniz temsilcisine karşı Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında 11 maça çıktı. Buruk, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

        Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'a karşı ise 7 Süper Lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Antalyaspor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Galatasaray (1B), bu karşılaşmalarda attığı 20 gole karşılık beş gole kapama yaptı ve sadece iki gol yedi.
        • Galatasaray'a rakip olduğu son 15 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (4B 11M), bu rekabet tarihinde daha uzun galibiyet hasreti yaşamadı.
        • Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de çıktığı ilk iç saha maçında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray (Ağustos 2022), daha sonraki 30 karşılaşmada olası 90 puanın 86'sını hanesine yazdırdı (28G 2B). Seyircisi önünde 16 maçtır puan kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, daha uzun son serisinde (Mayıs 2001-Kasım 2002) üst üste 25 galibiyet alarak kulüp rekoru kırmıştı (Mircea Lucescu x18 & Fatih Terim x7).
        • Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanamayan Antalyaspor (2B 2M), bu sezon daha uzun bir galibiyet hasretini sadece ilk beş haftada yaşadı (3B 2M).
        • Bu sezon oynadığı 26 lig maçında 69 puan toplayan Galatasaray (22G 3B 1M), Süper Lig tarihinde bu aşamayı en fazla puanla tamamlayan takım oldu.
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