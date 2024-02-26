Galatasaray - Antalyaspor | CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Avrupa'ya veda eden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisi öncesinde alacağı galibiyetle hem liderliğini sürdürmek hem de moral depolamak istiyor.

12' Kerem Aktürkoğlu (pen.)

SAAT: 20.00

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

STAT: RAMS Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Vinicius

Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Ufuk, Streek, Saric, Larsson, Buksa

GALATASARAY 69 PUAN TOPLADI Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliği aldığı haftada Galatasaray taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor. REKLAM

ANTALYASPOR'UN PUANI 35 Antalyaspor ise geride kalan 26 mücadelede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan aldı. Akdeniz temsilcisi, haftaya 7. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı. CİMBOM'DA ÜÇ EKSİK VAR Sarı-kırmızılı takımda üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada görev yapamıyor.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde forma giyemiyor. Sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü ve Sparta Prag müsabakalarında oynayamayan Tanguy Ndombele'nin de sahada yer alması beklenmiyor. DAVINSON, KEREM VE OLIVIERA KART CEZA SINIRINDA Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY SAHASINDA 30 MAÇTIR KAYBETMİYOR Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı. REKLAM Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 30 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 16 Süper Lig müsabakasını kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE BU SEZON PUAN KAYBETMEDİ! Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Galatasaray'ın başında evindeki üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kıran Okan Buruk, seriyi 17 maça çıkardı.

LİGDE SON 14 MAÇTIR BİLEĞİNİ BÜKEN YOK Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de son 14 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 7 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.