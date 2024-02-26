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        Haberler Dünya Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok

        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok

        Macaristan Parlamentosu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas Sulyok'u yeni cumhurbaşkanı olarak seçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 21:11 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:11
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        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
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        Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novák'ın 10 Şubat'ta görevinden istifa etmesinin üzerine Macaristan Parlamentosu, Novak'tan boşalan göreve Macaristan Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas Sulyok'u seçti.

        İktidardaki Fidesz-KDNP adayı Sulyok'un 5 Mart'ta göreve başlaması bekleniyor.

        Novak, 'cinsel istismar' davasından hüküm giymiş bir suçluyu affetmesi nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine istifa etmişti.

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