Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
Macaristan Parlamentosu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas Sulyok'u yeni cumhurbaşkanı olarak seçti
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novák'ın 10 Şubat'ta görevinden istifa etmesinin üzerine Macaristan Parlamentosu, Novak'tan boşalan göreve Macaristan Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas Sulyok'u seçti.
İktidardaki Fidesz-KDNP adayı Sulyok'un 5 Mart'ta göreve başlaması bekleniyor.
Novak, 'cinsel istismar' davasından hüküm giymiş bir suçluyu affetmesi nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine istifa etmişti.