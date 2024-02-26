Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada kapıştı!

Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık cezanın ardından X hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, TFF ve Fenerbahçe'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere verdi:

"Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!

FENERBAHÇE'DEN JET CEVAP!

Fenerbahçe Kulübü'nden Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma jet bir cevap geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" ifadesini kullandı.