Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada kapıştı!
Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık cezanın ardından X hesabından TFF ve Fenerbahçe'yi etiketleyerek flaş bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe Kulübü de ezeli rakibine yine X hesabından yanıt verdi.
Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık cezanın ardından X hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılılar, TFF ve Fenerbahçe'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere verdi:
"Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!
FENERBAHÇE'DEN JET CEVAP!
Fenerbahçe Kulübü'nden Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma jet bir cevap geldi.
Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" ifadesini kullandı.