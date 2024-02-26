VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı!
Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, mücadelenin 9. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Antalyaspor, karşısında maçın henüz başında penaltı kazandı.
Sarı-kırmızılılarda Tete, 9. dakikada Van de Streek'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldırken, Galatasaraylı futbolcular, hakem Abdulkadir Bitigen'e penaltı itirazlarında bulundu.
Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi.
12. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.