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        Haberler Dünya Son dakika: Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

        Son dakika haberi Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

        Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Böylelikle İsveç, NATO üyeliği için üye ülkelerin tümünün parlamentolarından vize almış oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 18:55 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:22
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        Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
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        Macaristan Başbakanı Orban'ın da olumlu yaklaşımının ardından Macaristan Parlamentosu bugün İsveç'in NATO üyeliğini onayladı.

        İsveç’in NATO’ya üyeliği için 188 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 6 milletvekili ise "hayır" oyu verdi.

        Türkiye'nin ardından Macaristan Parlamentosu'nun da onay vermesiyle İsveç'in önünde üyelik için fiili bir engel kalmadı. İsveç, Macaristan Cumhurbaşkanı'nın da kararı onamasının ardından İttifak'a üye olma sürecini tamamlayacak.

        Kararın ardından açıklama yapan İsveç Başbakanı, "Bugün İsveç için tarihi bir gün. NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız" dedi.

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        NATO ve ABD'den memnuniyet mesajı

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de bir açıklama yaparak, "Macaristan Parlamentosu'nun kararını memnuniyetle karşılıyorum. Artık tüm müttefiklerimiz katılımı onayladı. İsveç'in aramıza katılışı bizi daha güçlü ve güvenli yapacak" ifadesini kullandı.

        ABD Macaristan Büyükelçiliği, "İsveç'in NATO'ya katılımı ABD'nin ve müttefiklerin güvenliğini geliştirecek" açıklamasını yaptı.

        İskandinavya ülkelerinden İsveç'e tebrik

        Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, X sosyal medya hesabından, "Artık son üye ülke olan Macaristan da İsveç'in NATO başvurusunu onayladı. Komşumuzu İttifaka dahil etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." paylaşımında bulundu.

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, İsveç'i tebrik ederken, bunun NATO için gerçekten güzel bir gün olduğunu söyledi.

        Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, X hesabından, İskandinavya ülkelerinin NATO'da bir araya gelmesinin "tarihi bir olay" olduğunu belirtti.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından AB üyesi olmalarına rağmen geleneksel tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya, politikalarında değişime giderek NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu.

        Orban hükümeti, AB üyesi olan İsveç’in Macaristan’a yönelik ülkede demokrasi ve hukuk devleti eleştirilerini Macaristan’ın içişlerine karışmak olduğunu öne sürmüş ve bu sebeple İsveç'in İttifak'a katılımını onaylamamıştı.

        Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini 25 Ocak'ta onaylamıştı.

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