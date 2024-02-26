Bursa'da sebze kasalarının tutuşmasıyla çıkan yangın söndürüldü

Bu arada, müdahale sırasında çevredeki vatandaşlar, yangının büyümemesi ve daha fazla kasaya zarar gelmemesi için kasaları başka alana taşıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir firmaya ait sebze paketlemede kullanılan plastik kasaların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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