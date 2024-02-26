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        Bursa'da sebze kasalarının tutuşmasıyla çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İznik ilçesinde bir firmaya ait sebze paketlemede kullanılan plastik kasaların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 18:40 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:47
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        Bursa'da sebze kasalarının tutuşmasıyla çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İznik ilçesinde bir firmaya ait sebze paketlemede kullanılan plastik kasaların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Beyler Mahallesi Kadir Koyutürk Sokak'ta bir firmaya ait sebze paketlemede kullanılan plastik kasaların bulunduğu alanda yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Bu arada, müdahale sırasında çevredeki vatandaşlar, yangının büyümemesi ve daha fazla kasaya zarar gelmemesi için kasaları başka alana taşıdı.

        Yoğun duman, şehrin birçok yerinden görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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