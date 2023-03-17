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Haberler Gündem Trafik Bursa İzmir Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Bursa İzmir Arası Kaç Saat?
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Bursa İzmir arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Bursa İzmir arası kaç saat?

Güzergâh soruları çoğu zaman aklımızı karıştırmaktadır. Özellikle bir yolculuk hazırlığındaysak. Bursa ile İzmir arası yol güzergâhı da bunlardan biridir. Bursa Marmara Bölgesi’nde yer alan güzide bir şehrimizdir. İzmir ilimiz ise Ege Bölgesi’nde konumlanmıştır. Bursa ilimiz İzmir’in Kuzey’inde yer almaktadır.

Bursa İzmir Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Bursa İzmir Arası Kaç Saat?
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Peki, Bursa üzerinden İzmir’e gitmeye kalkışsak ortalama kaç saatte bölgeye varış sağlarız? Öncellikle bu soruya saati saatine cevap vermek mümkün değildir. Aradaki mesafeden çok kullanacağımız ulaşım alternatifleri de varış saati üzerinde etkin rol oynar. Bursa İzmir arası kaç km, Bursa İzmir arası kaç saat, İzmir Bursa arası arabayla kaç saat sürüyor, İzmir Bursa otobüsle kaç saat sürüyor, İzmir Bursa arası uçakla kaç saat sürüyor? Merak edilen tüm detaylarıyla Bursa İzmir arası ulaşım alternatifleri ve varış saatleri…

Bursa İzmir Arası Kaç Km?

Bursa ile İzmir arası ortalama 345 kilometredir. Şayet kendi arabanızla seyahat etmeyi tercih ederseniz aşağı yukarı 3 saat 45 dakikada bölgeye varış sağlayabilirsiniz.

Bursa İzmir Arası Kaç Saat?

Bursa üzerinden İzmir’e hangi ulaşım vasıtasını kullandığınız bu noktada önem kazanmaktadır. Hepimiz biliriz ki havayolu taşımacılığı karayoluna göre mesafeleri kısaltmaktadır. Ancak Uçakla bölgeye aktarmalı olarak ulaşım sağlayabilirsiniz. O-5 karayolu üzerinden şahsi aracınızla bölgeye 2 saat 50 dakikada varış sağlayabilirsiniz.

İzmir Bursa Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İzmir Bursa yolculuğunu özel arabasıyla tamamlamak isteyenler için önerebileceğimiz yol güzergâhı O-5 karayoludur. Bu karayolu kullanarak varış saatini ortalama 1 saat kadar kısaltabilirsiniz. Kendi aracınızla İzmir Bursa arası 2 saat 50 dakika sürmektedir.

İzmir Bursa Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

En merak edilen sorulardan biri de otobüsle bölgeye ulaşımın kaç saat sürdüğüdür. İzmir üzerinden Bursa istikametine hareket eden pek çok otobüs firması bulunmaktadır. Otobüs fiyatları sundukları kaliteye ve firmalara göre farklılık göstermekle birlikte 100 liradan başlayıp 240 liraya kadar çıkmaktadır. İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali kalkışlı otobüslerle O-5 karayolu üzerinden bölgeye 4 saat 37 dakikada varış sağlayabilirsiniz.

İzmir Bursa Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Hava yolu taşımacılığı çoğu zaman konforun ön plana çıktığı hızlı uçuşlar gerçekleştirdiğinden tercih edilmektedir. Ancak maliyeti deniz ve kara yoluna oranla daha fazladır. Genellikle turistik geziler, seyahat ve iş görüşmeleri için hava yolu taşımacılığından faydalanır. Peki, İzmir ve Bursa arası uçakla kaç saat sürüyor? İzmir üzerinden Bursa’ya doğrudan uçuş gerçekleştirilmemektedir. Ancak aktarmalı olarak ulaşım sağlanabilir. İzmir üzerinden Bursa’ya gerçekleşen aktarmalı uçuşlar:

  • Öncelikle Bursa, Yenişehir Havalimanı üzerinden Trabzon Havalimanı’na varış sağlanır ve aktarma için beklenir. Daha sonra Ankara, Esenboğa Havalimanı’na aktarma gerçekleştirilir. Son olarak da buradan İzmir, Adnan Menderes Havalimanı’na varış sağlanır.
  • Bursa, Yenişehir Havalimanı üzerinden Trabzon Havalimanı’na uçuş sağlanır. Buradan direkt olarak İzmir, Adnan Menderes Havalimanı’na uçulur.
  • Bursa, Yenişehir Havalimanı üzerinden Trabzon Havalimanı’na varılır. Buradan da İstanbul Havalimanı’na aktarma yapılır. İstanbul Havalimanı’ndan sonraysa İzmir, Adnan Menderes Havalimanı’na varış sağlanır.
  • Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Erzurum Havalimanı'na varılır. Erzurum Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na aktarma yapılır ve son olarak İzmir, Adnan Menderes Havalimanı’na ulaşılır.

Görüldüğü üzere İzmir Bursa arasında yapılan aktarmalı uçuşlarda pek çok seçenek mevcuttur. İzmir Bursa arası uçuşların süresi aktarmalara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kimi uçuşlar 8 saat sürerken kimi uçuşlar 16 saatte kadar uzamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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