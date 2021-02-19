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Herkes onu alkışlıyor! Ağaçlara elma asıyor!

Konya'nın Orta Toroslar'daki ilçesi Taşkent´e bağlı Balcılar Mahallesi´nde yaşayan Hasan Hüseyin Kahriman (46),kışın çetin geçtiği bölgede aç kalan hayvanlar için kuru ağaç dallarına elma takıyor. Kahriman, "Kışın böyle renkli elmalar kuşların çok dikkatini çeker. Kuşlar geldi, bu elmaları yedi. Ben de buna çok mutlu oldum. Bu hayvanları öldürmek yerine onların açlığını gidermek gerekiyor. Hayvanlar karınlarını doyurunca ben de mutlu oluyorum. Hayat paylaşmakla güzel" dedi

İşte Anadolu... Son dakika: Hayvanlar için kuru ağaçları meyveyle doldurdu
Herkes onu alkışlıyor! Ağaçlara elma asıyor!
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DHA

Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Kahriman (46),Orta Toroslar'da kış mevsiminin zorlu geçtiği bölgelerde kuru ağaç dallarına elmalar takarak yaban hayatında yiyecek arayan hayvanların karnını doyuruyor.

15 yaşından bu yana dağlarda gezen evli ve 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Kahriman, tipi ve kar yağışı olduğu zamanlar da bile yaylalara giderek kuru ağaçlara elma takıyor.

"KUŞLARIN AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

DHA'da yer alan habere göre küçük yaşlarda yiyecek bulamayıp ölen kuşlardan etkilenerek böyle bir uygulama yaptığını belirten Kahriman, "15 yaşlarımda dağlardaydım kimse yoktu yanımda. Çok yoğun kar yağışı ve tipide etrafımı çeşitli kuşlar sardı. Birbirlerine sokulduğunu açlıktan öldüklerini gördüm.

"NASIL YARDIM EDERİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

100´e yakın kuşu toplayıp yaşadığım yere götürdüm. Karınlarını doyurdum ısınmalarını sağladım. Ertesi gün de bıraktım uçtular. Tipi en fazla 1- 2 gün sürüyor zaten. Kuşların açlığını nasıl telafi edebilirim diye düşündüm. Doğaya ve kuşlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm.

"RENKLİ ELMALAR KUŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKER"

Bulduğum çözümün doğal olması lazım dedim. Kışın böyle renkli elmalar kuşları çok dikkatini çeker. Böcek yiyen kuş olsun, yem yiyen kuş olsun her biri bu elmaları görür. Bu elmaları görür ve burada bunu yerler diye düşündüm ve yaptım. Kuşlar geldi bu elmaları yediler ve ben buna çok mutlu oldum. Sonra birçok yerde insanlar bu şekilde elmaları ağaçlara takmaya başladı, onlar da mutlu olmaya başladı. Çünkü yakından kuşları görme imkanı buldular" dedi.

"HAYAT PAYLAŞMAKLA GÜZELDİR"

Kuşlar başta olmak üzere yaban hayatında birçok hayvanı besleyen Hasan Hüseyin Kahriman şöyle dedi: "Elimizde imkan olduğu sürece bunu yapmamız lazım. Bu elmaları taktığımızda hayvanlar en fazla 3- 5 gün yiyor. Çünkü hava şartlarının zorlu olduğu dönemdi kuşlar yiyecek bulamıyor.

"BÖLGEDEKİ AYILAR DA YİYOR"

Kuşların yanı sıra bölgedeki ayılar da gelip bu elmalardan yiyor. Hatta tilki, sansar gibi hayvanların da elmalarla karnını doyuruyorum. Çok kar yağdığı zamanlar tavşanlar da yiyecek bulamayınca ağaçların kabuklarını kemiriyor. Bunu engellemek için de ökse otunu ağaçlara bağlıyorum.

Tavşanlar gelip güzelce bu otu yiyor ve ağaçlara zarar vermiyor. Bu hayvanları öldürmek yerine onların açlığını telafi etmek gerekiyor. Hayvanlar karınlarını doyurunca, ben de mutlu oluyorum. Hayat paylaşmakla güzeldir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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