Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa BUZ KESTİ! O şehrimiz dondu! Eksi 27'yi gördü! - Son dakika haberleri

        O şehrimiz dondu! Eksi 27'yi gördü!

        Ardahan'ı etkisi altına dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16,8 olarak ölçülürken, Göle ilçesinde -27, Damal'da -16, Hanak'ta -18, Posof'ta -11, Çıldır'da -15 oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        O şehrimiz dondu! Eksi 27'yi gördü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ardahan’da şiddetli soğuklar, hayatı durma noktasına getirdi. Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü.

        ARAÇLAR DONDU ÇALIŞMADI

        İHA'da yer alan habere göre soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

        GÖLE YİNE REKOR KIRDI

        Kadir Günal, şubat ayının bittiğini fakat soğukların daha bitmediğini söyledi. Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16.8 olarak ölçülürken, Göle ilçesinde -27, Damal'da -16, Hanak'ta -18, Posof'ta -11, Çıldır'da -15 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ardahan
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden: Anlaşma sağlanırsa İsrail saldırılarını durduracak
        Biden: Anlaşma sağlanırsa İsrail saldırılarını durduracak
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Navalny serbest bırakılmak üzereyken öldü" iddiası
        "Navalny serbest bırakılmak üzereyken öldü" iddiası
        "Kim mutlu ki?"
        "Kim mutlu ki?"
        Ukrayna ve Polonya arasında çiftçi gerginliği
        Ukrayna ve Polonya arasında çiftçi gerginliği
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        Mobil Dünya Kongresi start aldı
        Mobil Dünya Kongresi start aldı
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!