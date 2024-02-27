O şehrimiz dondu! Eksi 27'yi gördü! Ardahan'ı etkisi altına dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16,8 olarak ölçülürken, Göle ilçesinde -27, Damal'da -16, Hanak'ta -18, Posof'ta -11, Çıldır'da -15 oldu

İhlas Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:44 facebook

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