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C vitamini deposu cennet hurması reçeli nasıl yapılır? Sofraların vazgeçilmezi olacak!

Cennet hurması diğer adıyla Trabzon hurmasının mevsimi kış ayları. C vitamini deposu olan cennet hurmasını uzun ömürlü olarak tüketmek isterseniz reçelini yapabilirsiniz. Şekersiz yapabileceğiniz cennet hurması reçeli tarifi sizlerle...

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  • C vitamini deposu cennet hurması reçeli nasıl yapılır? Sofraların vazgeçilmezi olacak!

    Akdeniz bölgesinde yetişen cennet hurması, lif ve c vitamini açısından yüksektir. Reçel yapmak için olgunlaşmış ve yumuşamış cennet hurmalarını kullanabilirsiniz. 
  • C vitamini deposu cennet hurması reçeli nasıl yapılır? Sofraların vazgeçilmezi olacak!

    MALZEMELER

    - 5 adet olgun cennet hurması

    - yarım su bardağı şeker isteğe göre

    - 1 su bardağı sıcak su

    - 1 çay bardağı limon suyu
  • C vitamini deposu cennet hurması reçeli nasıl yapılır? Sofraların vazgeçilmezi olacak!

    YAPILIŞI

    Bir tencerinin içerisine olgunlaşmış cennet hurmalarının kabuklarını ekleyin. Hurmaları da keserek ekleyin.

    Üzerine şerker, su ve limon suyunu ekleyin.

    20 dakika boyunca karıştırın. Hurmalar iyice eridikten sınra ocağın altını kapatın.
  • C vitamini deposu cennet hurması reçeli nasıl yapılır? Sofraların vazgeçilmezi olacak!

    Sıcak halde kavanozlara boşaltın.

    Ağızını kapatıp kavanozu ters çevirerek soğumaya bırakın. Afiyet olsun.

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